Новые подразделения России под Бахмутом не сдержали давления: ВСУ смогли продвинуться

Украинские подразделения в Бахмуте по возможности осуществляют контрнаступательные действия. В последнее время успехи Вооруженных Сил Украины на Бахмутском направлении становятся все более ощутимыми для врага.

Регулярные войска России не подготовлены к боевым столкновениям в Бахмуте. Поэтому враг теряет свои позиции. Об этом 24 Каналу сообщил Сергей Череватый – спикер Восточной группировки войск ВСУ.

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ВСУ продвигаются в городе

В Бахмуте главной силой до сих пор остаются подразделения ЧВК "Вагнера". Впрочем, из-за колоссальных потерь они пополняются подразделениями регулярной армии России. Среди них мотострелковые подразделения, воздушно-десантные войска.

В рамках нашей успешной оборонной операции ВСУ время от времени совершают контрнаступательные действия. В этот раз на южном фланге "Вагнер", понеся значительные потери, был усилен мотострелковыми подразделениями. Они были не очень обучены и подготовленными, поэтому получили удар. Так, ВСУ удалось продвинуться на глубину до 2 километров,

– рассказал Сергей Череватый

Спикер Восточной группировки ВСУ также рассказал о ситуации в Бахмуте за минувшие сутки. В городе произошло 28 боестолкновений, 524 раза враг обстрелял Бахмут разными типами оружия украинские позиции. Это еще раз доказывает, что заявления Евгения Пригожина о якобы "снарядном голоде" – ложные.

203 оккупанта – уничтожены;

216 – получили ранения;

4 – взяты в плен.

Уничтожены также:

11 БМП

2 БТР;

беспилотный аппарат ZALA;

6 полевых складов с боеприпасами.

Детальнее о ситуации в Бахмуте