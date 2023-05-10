Новые подразделения России под Бахмутом не сдержали давления: ВСУ смогли продвинуться
Украинские подразделения в Бахмуте по возможности осуществляют контрнаступательные действия. В последнее время успехи Вооруженных Сил Украины на Бахмутском направлении становятся все более ощутимыми для врага.
Регулярные войска России не подготовлены к боевым столкновениям в Бахмуте. Поэтому враг теряет свои позиции. Об этом 24 Каналу сообщил Сергей Череватый – спикер Восточной группировки войск ВСУ.
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ВСУ продвигаются в городе
В Бахмуте главной силой до сих пор остаются подразделения ЧВК "Вагнера". Впрочем, из-за колоссальных потерь они пополняются подразделениями регулярной армии России. Среди них мотострелковые подразделения, воздушно-десантные войска.
В рамках нашей успешной оборонной операции ВСУ время от времени совершают контрнаступательные действия. В этот раз на южном фланге "Вагнер", понеся значительные потери, был усилен мотострелковыми подразделениями. Они были не очень обучены и подготовленными, поэтому получили удар. Так, ВСУ удалось продвинуться на глубину до 2 километров,
– рассказал Сергей Череватый
Спикер Восточной группировки ВСУ также рассказал о ситуации в Бахмуте за минувшие сутки. В городе произошло 28 боестолкновений, 524 раза враг обстрелял Бахмут разными типами оружия украинские позиции. Это еще раз доказывает, что заявления Евгения Пригожина о якобы "снарядном голоде" – ложные.
- 203 оккупанта – уничтожены;
- 216 – получили ранения;
- 4 – взяты в плен.
Уничтожены также:
- 11 БМП
- 2 БТР;
- беспилотный аппарат ZALA;
- 6 полевых складов с боеприпасами.
Детальнее о ситуации в Бахмуте
- В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что по состоянию на 10 мая на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступление. За прошедшие сутки захватчики вели безрезультатные наступательные действия в самом Бахмуте и в направлении населенных пунктов Ивановское и Ступочки.
- В то же время, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что если ВСУ уничтожат фланги оккупационных войск, тогда россияне попадут в окружение. Речь идет о флангах со стороны Константиновки и Северска, где у врага нет хорошей линии обороны. У российских военных уже нарастает тревога в предвкушении такого развития событий.
- Хотя нельзя подтвердить, что украинские защитники окончательно побороли российских террористов в Бахмуте, но врага изнурили. Об этом рассказал военный из разведгруппы "Дикое поле" в составе батальона "Волки Да Винчи". По его словам, сейчас в городе идет пехотная война.