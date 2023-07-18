Уничтожили редкий миномет: ВСУ "насыпают" врагу на Бахмутском направлении
Украинские защитники имеют большие успехи на Бахмутском направлении. Оккупанты не могут отвоевать ранее утраченные позиции. А ВСУ в это время эффективно уничтожают и россиян, и их технику.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель подразделения военной разведки TERRA Николай Волохов – позывной "Абдула". В частности, он вспомнил, как недавно ВСУ уничтожили российскую САУ Тюльпан. Кроме того, ежедневно удается "минусовать" танки оккупантов.
Читайте также ВСУ подошли к Андреевке и Приютному: как через неделю изменилась карта боевых действий
Дела у оккупантов не очень
На Бахмутском направлении вражеские войска пытаются восстановить уже потерявшие позиции. Делают это постоянно, когда украинские военные не наступают.
Есть две ситуации: они теряют позиции или пытаются их восстанавливать. Выходит у них в последнее время крайне плохо. И есть положительная тенденция – курим почти каждый день по танку. Из интересного – недавно уничтожили "Тюльпан",
– отметил Николай Волохов.
"Тюльпан" – это 240-миллиметровый миномет. Это довольно редкое и опасное оружие. Не исключено, что в том числе ею россияне уничтожали Бахмут. Однако благодаря умелой работе 3-й отдельной штурмовой бригады и HIMARS САУ "Тюльпан" было уничтожено.
Военный отметил, что в последнее время у ВСУ есть немалые успехи на Бахмутском направлении. Поэтому не исключено, что дальше будет больше хороших новостей.
Николай Ворохов об эффективной работе Вооруженных сил на Бахмутском направлении: смотреть видео
Россияне стягивают тяжелую технику
Оккупанты на поле боя сейчас демонстрируют тяжелую технику. Подтягивают поближе и танки, и САУ. Однако, как показывает практика, долго россиянам эта техника не послужит.
Зачастую они не покидают эти огневые позиции, остаются там навсегда, горят. Но да, вражеская бронированная техника – на поле боя. Наша бронированная техника тоже на поле боя,
– заверил Волохов.
Несмотря на сложности, сейчас инициатива на Бахмутском направлении остается за Вооруженными Силами Украины.
Какая ситуация на Бахмутском направлении
- В утренней сводке Генштаба сообщили, что на Бахмутском направлении украинские защитники успешно отразили все атаки в районах Орехово-Василовки, Григоровки и Ивановского. Кроме того, враг имел неудачные попытки восстановить утраченное положение северо-западнее Курдюмовки.
- Украинским военным удается эффективно отражать атаки окупантов и наступать на определенных участках благодаря тщательной подготовке. Сергей Череватый отметил, что на Бахмутское направление россияне опрокидывают российские элитные подразделения. Это обусловлено немалыми потерями.
- Да, на днях в ГНСУ показали, как уничтожают оккупантов на Бахмутском. Эффективная работа минометчиков и аэроразведки способствовали ликвидации не менее четырех российских военных.