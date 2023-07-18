Уничтожили редкий миномет: ВСУ "насыпают" врагу на Бахмутском направлении

Украинские защитники имеют большие успехи на Бахмутском направлении. Оккупанты не могут отвоевать ранее утраченные позиции. А ВСУ в это время эффективно уничтожают и россиян, и их технику.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель подразделения военной разведки TERRA Николай Волохов – позывной "Абдула". В частности, он вспомнил, как недавно ВСУ уничтожили российскую САУ Тюльпан. Кроме того, ежедневно удается "минусовать" танки оккупантов.

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Дела у оккупантов не очень

На Бахмутском направлении вражеские войска пытаются восстановить уже потерявшие позиции. Делают это постоянно, когда украинские военные не наступают.

Есть две ситуации: они теряют позиции или пытаются их восстанавливать. Выходит у них в последнее время крайне плохо. И есть положительная тенденция – курим почти каждый день по танку. Из интересного – недавно уничтожили "Тюльпан",

– отметил Николай Волохов.

"Тюльпан" – это 240-миллиметровый миномет. Это довольно редкое и опасное оружие. Не исключено, что в том числе ею россияне уничтожали Бахмут. Однако благодаря умелой работе 3-й отдельной штурмовой бригады и HIMARS САУ "Тюльпан" было уничтожено.

Военный отметил, что в последнее время у ВСУ есть немалые успехи на Бахмутском направлении. Поэтому не исключено, что дальше будет больше хороших новостей.

Николай Ворохов об эффективной работе Вооруженных сил на Бахмутском направлении: смотреть видео

Россияне стягивают тяжелую технику

Оккупанты на поле боя сейчас демонстрируют тяжелую технику. Подтягивают поближе и танки, и САУ. Однако, как показывает практика, долго россиянам эта техника не послужит.

Зачастую они не покидают эти огневые позиции, остаются там навсегда, горят. Но да, вражеская бронированная техника – на поле боя. Наша бронированная техника тоже на поле боя,

– заверил Волохов.

Несмотря на сложности, сейчас инициатива на Бахмутском направлении остается за Вооруженными Силами Украины.

Какая ситуация на Бахмутском направлении