"Ситуация сложная": Сырский заявил, что Россия под Бахмутом перешла от обороны к активным действиям

Бахмутское направление остается одним из самых горячих на всей линии фронта. Раньше враг там оборонялся, а сейчас пытается снова наступать. В ВСУ разработают стратегию, чтобы эффективно противостоять захватчикам.

Собственно, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский рассказал о ситуации в районе Бахмута по состоянию на понедельник, 30 октября. В то же время он заверил, что наши войска продолжают уничтожать врага по всем направлениям.

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У Бахмута сложная ситуация

По словам генерал-полковника, в районе Бахмута в Донецкой области российские оккупанты существенно усилили свою военную группировку и перешли от обороны к активным действиям.

На Востоке ситуация остается сложной. Враг не оставляет попыток добиться успехов и ежедневно атакует наши позиции. В районе Бахмута противник существенно усилил свою группировку и перешел от обороны к активным действиям,

– констатировал Сырский.

Он отметил, что россияне пытаются остановить продвижение украинских войск в Донецкой области и восстановить утраченное положение. Для этого они используют десантные подразделения, а на отдельных участках – штурмовые группы из отрядов "Шторм-Z".

"Действия противника поддерживаются плотным огнем артиллерии и минометов. Постоянно увеличивается применение дронов-камикадзе. В то же время благодаря профессиональным и слаженным действиям наших воинов враг несет большие потери и не может достичь поставленных целей", – заявил командующий Сухопутными войсками.

Также, по словам Сырского, особенно активные россияне в районе Купянска, где пытаются продвинуться вперед сразу на нескольких направлениях.

Генерал-полковник провел работу с командирами воинских частей, действующими на направлениях сосредоточения основных усилий российских оккупантов. Как отметил командующий, на первом месте должна быть нравственная подготовка бойцов.

Мы обсудили все возможные пути применения наших войск. Спланировали дальнейшую работу,

– сообщил Сырский.

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Контрнаступление ВСУ продолжается