Победы под Бахмутом в России уже нет: в чем особенность боев в этом городе
Россияне уже месяц подряд пытаются захватить Бахмут. Но оккупанты до сих пор надеются на "победу" под Бахмутом, которой у них точно не будет.
Об этом 24 Каналу заявил экс-сотрудник КГБ Александр Зеленько. По его словам, все из-за безумных потерь россиян.
Смотрите также Война артиллерии: как миллион снарядов изменит ситуацию на фронте и когда наступит переломный момент
"Победы такими силами не бывают. Пригожин начинает отвоевывать свое место. Собственно, китайцы, которые сейчас начали наводить порядок в российских штабах, они смотрят очень просто – "эффективность", – заявил он.
Зеленько отметил, мол, кто наступает, атакует, занимает позиции и продвигается хоть на один метр, тот становится "выше".
"Чем тот, кто просто обещает и не дает результатов. Поэтому Герасимов и Шойгу, они много обещали – мало сделали. Их отбросили на "второй план". Пригожин со своими преступниками показал большую "эффективность", – подчеркнул он.
Танк в городе – не фаворит
Экс-сотрудник КГБ отметил, что главарю вагнеровцев перебросили 10 российских танков Т-90.
Любой "невероятно шикарный танк" в условиях городского боя – большого эффекта не будет. Танк на поле – да. Чем сильнее броня, чем сильнее боекомплект, более мощная пушка – да, мы здесь понимаем. Но в городе…,
– рассказал он.
Александр Зеленько добавил, что не стоит забывать опыт советской армии.
"Когда в боях в Берлине были потеряны две танковые армии. Это невероятно. В Грозном две танковые бригады были просто за несколько дней уничтожены. Поэтому Т-90 ничем в городском бою – нет преимуществ, чем тот же Т-64. В городе танк – не фаворит", – рассказал бывший сотрудник КГБ.
По его мнению, этот танк подбивается так же как и другая военная техника.
"Тем более наши ребята настолько опытны, что Т-90 их не испугаешь", – сказал он.
Какое оружие может "убить" советские танки: смотрите видео
"Убийца" советских танков
Эффективны против советских танков и боевые машины пехоты Bradley.
"Они для этих Т-90 представляют очень большую угрозу даже на поле. Технологии ничем не перебьешь. "Убийца советских танков" полностью. Поэтому не знаю, чего ожидают российские танки, когда наконец-то уже Bradley зашли", – рассказал Зеленько.
"Победы" россиян под Бахмутом нет
По мнению бывшего сотрудника КГБ, любой захваченный населенный пункт не является "победой".
Победа – уничтожение большого количества вооруженных сил противника. Потому "победы" под Бахмутом в России уже нет. Они не уничтожили больше украинских воинов, чем потеряли своих,
– подчеркнул он.
Александр Зеленько добавил, что "победа" россиян была бы в том случае, если бы на каждого убитого оккупанта было бы как минимум три погибших украинских защитника. Но таких цифр нет.
"Если бы они оцепили 1 – 2 бригады, уничтожили их... говорим: "Да, "победа". Этого нет. Даже ни одного, слава Богу, окруженного уничтоженного батальона нет", – рассказал он.
По его словам, ВСУ удачно маневрируют.
"Разговор о территории… возьмите еще 20 квадратных метров. Положите здесь 200 своих солдат. И скажите, что это – "победа". Это не "победа", это – проигрыш", – заявил Зеленько.
Однозначный проигрыш
Экс-сотрудник КГБ считает, что территория с потерей армии – это однозначный проигрыш. Поэтому говорить о "победе" россиян в Бахмуте или под Бахмутом – даже российский генерал не станет. Ведь их генералы имеют профессиональное образование и понимают основы военной теории.
О "победе" россиян под Бахмутом говорить нельзя, потому что их потери значительно превышают наши. А 200, 2000, 150 квадратных метров, квадратный километр – это по военному делу не учитывается. Учитывается количество уничтоженных вражеских солдат,
– рассказал он.
Александр Зеленько отметил, что со стороны военной науки, украинская армия имеет победу в Бахмуте.
Что происходит в Бахмуте
- По словам военного эксперта и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, в Бахмуте глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ноет, что, мол, стоит завершать так называемую "СВО". Свитан отметил, что вагнеровцы находятся севернее от Бахмута, на линии до Соледара. Там наемники сформировали определенный выступ. Однако, это для них готовый "оперативный котел".
- Россияне начали перекидывать на Бахмутское направление более подготовленные подразделения, десантно-штурмовые бригады и спецназ. Впрочем, как раньше восстанавливать действительно профессиональные и боеспособные подразделения, у них не получится.
- Оккупанты хотели захватить Бахмут к Пасхе, но снова им это не удалось. И термин "захватывания" снова сместился. В этот раз – до конца апреля. Россияне примерно 16 раз уже устанавливали новую дату, до которой они должны захватить город.