Почему оккупанты несколько месяцев не могут взять Бахмут: в ВСУ объяснили причины

Российские оккупанты уже более 4 месяцев активно пытаются штурмовать Бахмут, чтобы захватить этот город, но ВСУ крепко держат оборону и не дают им продвинуться. Более того, оккупанты терпят на Бахмутском направлении просто безумные потери.

Ситуация на Бахмутском и Авдеевском направлениях

Об этом 24 каналу рассказал спикер группировки войск "Восток" Сергей Череватый. По его словам, за предыдущие сутки враг провел там 14 штурмов, в результате чего 72 оккупантов были ликвидированы, а еще 95 ранены. Как видим, ВСУ продолжают бороться, несмотря на все старания.

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Такой результативностью со стороны ВСУ поражает и соседнее с Бахмутским направление – Авдеевское. Так, за то же время россияне провели там 11 штурмов, а в результате получили всего 126 погибших военных. В этом же направлении враг совершил 12 авиаударов, но однажды вражеский штурмовик Су-25 зашел на свои же позиции возле Павловки.

Следовательно, россияне хоть и продолжают попытки наступать, но испытывают огромные проблемы с моральным состоянием. Именно здесь морские пехотинцы из 155 бригады тихоокеанского флота России написали письмо губернатору, пожаловавшись на огромные потери.

Череватый отметил, что согласно радиоперехватам, которые есть у украинской стороны, сейчас на Бахмутское и Авдеевское направления едет бригада офицеров-воспитателей, так называемых замполитов и политруков, которые должны поднимать моральный дух солдатам.

Почему россияне не могут взять Бахмут

Оккупантам не удается выполнить поставленную задачу по захвату Бахмута, несмотря на преимущество как в артиллерии, так и в живой силе. Россия применяет там наемников из ЧВК, в первую очередь вагнеровцев, опытных штурмовиков, артиллеристов, механизированных и танковых подразделений. Но очередной месяц под этим украинским городом врагов ждут только поражения, ранения и смерти.

По убеждению Череватого, этому есть два объяснения. Первое – это просто невероятное мужество, мотивированность, стойкость и моральный дух украинских военных, которые здесь и сейчас творят подвиги, показывая всему миру, что такое украинский воин и на что он способен.

Второе, но не менее важное – это гораздо большая мощность работы наших штабов и командиров. Они, по словам спикера Восточной группировки, не действуют шаблонно по советским уставам, а пытаются брать маневровостью, неожиданностью и асимметричностью.

Кроме того, они максимально применяют все силы и средства, и если есть возможность сработать, например, минометами или HIMARS и нанести вред противнику, они обязательно это сделают. Также украинская сторона правильно и эффективно использует разведданные.

Именно слаженность, обученность, нестандартность и сообразительность наших командиров и штабов плюс героизм позволяют нам держать оборону и уничтожать врага промышленными темпами,

– подчеркнул Череватый.

Как живут прифронтовые населенные пункты возле Бахмута

Он рассказал и о том, как живут граждане, до сих пор остающиеся в прифронтовой зоне, несмотря на постоянные обстрелы и крайне сложные условия жизни. Они по разным причинам отказываются эвакуироваться, хотя ОВА и местные органы власти постоянно к этому призывают.

Там, где это возможно, с такими людьми работают власти, органы гражданско-военного сотрудничества ВСУ и Национальная полиция. Им пытаются доставлять гуманитарные грузы и оказывать помощь, но это не всегда получается.

Сергей Череватый рассказал о ситуации на Бахмутском направлении: смотрите видео

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