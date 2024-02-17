Облегчения не было ни минуты, – офицер ВСУ сказал, чего больше всего не хватает на фронте
Ситуация на севере Бахмута остается чрезвычайно напряженной. Враг обильно "поливает" позиции наших военных снарядами – от пуль гранатометов до артиллерии самых больших калибров.
Несмотря на прохладную погоду и сложные бытовые условия, россияне продолжают максимально плотно вести обстрелы. Подробнее о ситуации на Бахмутском направлении 24 Каналу рассказал офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко.
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"Могу сказать, что облегчения не было ни минуты. Присутствие врага есть. Мы, как артиллеристы, ежедневно отрабатываем по противнику – это наша основная задача. А еще большая задача – контрбатарейная борьба. К сожалению, у врага есть преимущество в металлоломе: пушках, бронетехнике, а также в количестве живой силы", – отметил военный.
Чего не хватает на фронте
И самое обидное – оккупанты преобладают в количестве боеприпасов, заметил офицер. Хоть наши воины не имеют достаточного обеспечения снарядами, они держат строй благодаря точности, скорости, навыкам и координации. Поэтому инициатива сохраняется за Силами обороны Украины, которые ежедневно хорошо наносят удар по врагу.
Несмотря на это, боеприпасы крайне необходимы для ведения боевых действий. Их будет достаточно при одном условии – они будут лежать на складах, а враг будет выброшен из нашего государства.
В любом случае приоритетом для украинских военных остается отражение атак и контрбатарейные дуэли, которые ежедневно происходят.
Мы имеем определенное лидерство в этом. И паритет, и инициативу. Прекрасно понимаем важность подавления и уничтожения вражеских пушек. Поэтому уничтожаем врага и прикрываем наших пехотинцев, снайперов, пулеметчиков,
– подчеркнул Владимир Назаренко.
Последние новости с Бахмутского направления
- Бахмутское направление остается приоритетным для российских захватчиков. Штурмовые действия врага практически круглосуточно происходят. Самый сложный отрезок – дорога от Бахмута до Часового Яра. В конце 2023 года противник имел там значительный тактический успех.
- Под угрозой находится Андреевка, Клещеевка, а также Часов Яр. Оккупанты привлекли ряд дополнительных сил и средств. Украинские военные наносят контрудары по противнику и проводят нестандартные для врага операции.
- За 16 февраля Силы обороны отбили 13 атак оккупантов вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.