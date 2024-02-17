Попри прохолодну погоду та складні побутові умови, росіяни продовжують максимально щільно вести обстріли. Детальніше про ситуацію на Бахмутському напрямку 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко.

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"Можу сказати, що полегшення не було ні хвилини. Присутність ворога є. Ми, як артилеристи, щодня відпрацьовуємо по противнику – це наше основне завдання. А ще більше завдання – контрбатарейна боротьба. На жаль, у ворога є перевага в металоломі: гарматах, бронетехніці, а також у кількості живої сили", – зазначив військовий.

Чого не вистачає на фронті

І найприкріше – окупанти переважають у кількості боєприпасів, зауважив офіцер. Хоч наші воїни не мають достатнього забезпечення снарядами, вони тримають стрій завдяки влучності, швидкості, навичкам та координації. Відтак ініціатива зберігається за Силами оборони України, які щодня добряче завдають удару по ворогу.

Зверніть увагу! На місяць ЗСУ використовують приблизно 180 – 300 тисяч боєприпасів. Такого масштабного виробництва немає ніде, тому й виник дефіцит.

Попри це, боєприпаси вкрай необхідні для ведення бойових дій. Їх буде достатньо за однієї умови – вони лежатимуть на складах, а ворог буде викинутий з нашої держави.

У будь-якому випадку пріоритетом для українських військових залишається відбиття атак та контрбатарейні дуелі, які щодня відбуваються.

Ми маємо певне лідерство в цьому. І паритет, і ініціативу. Прекрасно розуміємо важливість придушування та знищення ворожих гармат. Тому знищуємо ворога та прикриваємо наших піхотинців, снайперів, кулеметників,

– наголосив Володимир Назаренко.

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