Не наступают широкими фронтами: как действуют оккупанты на Бахмутском направлении
У врага нет дефицита боеприпасов на Бахмутском направлении. Оккупанты концентрируют свой огонь в зависимости от своих задач на конкретном участке.
Об этом 24 Каналу рассказал офицер артиллерии 4 бригады Нацгвардии "Рубеж" Владимир Назаренко, отметив, что россияне уже не наступают широкими фронтами в несколько десятков километров. Захватчики концентрируют усилия на направлении в несколько сот метров или несколько километров.
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"Начинают использовать именно в конкретных местах большое количество боеприпасов, которые у них, к сожалению, есть", – сказал Назаренко.
Скорее всего, снаряды врагу предоставляют "партнерские" диктаторские режимы. "Империя зла" со времен завершения Второй мировой войны изготовила немало боеприпасов. Кроме того, захватчики используют оставшиеся еще с этих времен снаряды и оружие.
И в российской, и в украинской армии есть на вооружении минометы 1937 – 1938-го года. Это оружие хорошо себя показало во время Второй мировой войны.
Сейчас, несмотря на то, что это вооружение, которому будет скоро 100 лет, хорошо себя показывает,
– отметил офицер артиллерии 4 бригады Нацгвардии "Рубеж".
Что происходит на Бахмутском направлении: новости
- Оккупанты стали меньше проводить контратаки с использованием тяжелого вооружения и штурмовых отрядов. Раньше враг не жалел техники. Захватчики формируют так называемый "оперативно-тактический план наступления".
- Россияне нашли для себя еще один приоритет на Бахмутском направлении. Враг хочет захватить село Ивановское до выборов президента России. Все, чтобы показать "результат". Этот населенный пункт – своеобразные ворота в Бахмут.
- Страна-агрессор перекинула с Юга подразделение добровольческого корпуса. Теперь россияне будут воевать на Бахмутском направлении