Не наступают широкими фронтами: как действуют оккупанты на Бахмутском направлении

У врага нет дефицита боеприпасов на Бахмутском направлении. Оккупанты концентрируют свой огонь в зависимости от своих задач на конкретном участке.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер артиллерии 4 бригады Нацгвардии "Рубеж" Владимир Назаренко, отметив, что россияне уже не наступают широкими фронтами в несколько десятков километров. Захватчики концентрируют усилия на направлении в несколько сот метров или несколько километров.

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"Начинают использовать именно в конкретных местах большое количество боеприпасов, которые у них, к сожалению, есть", – сказал Назаренко.

Скорее всего, снаряды врагу предоставляют "партнерские" диктаторские режимы. "Империя зла" со времен завершения Второй мировой войны изготовила немало боеприпасов. Кроме того, захватчики используют оставшиеся еще с этих времен снаряды и оружие.

И в российской, и в украинской армии есть на вооружении минометы 1937 – 1938-го года. Это оружие хорошо себя показало во время Второй мировой войны.

Сейчас, несмотря на то, что это вооружение, которому будет скоро 100 лет, хорошо себя показывает,

– отметил офицер артиллерии 4 бригады Нацгвардии "Рубеж".

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