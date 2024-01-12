Про це 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4 бригади Нацгвардії "Рубіж" Володимир Назаренко, зауваживши, що росіяни уже не наступають широкими фронтами у кілька десятків кілометрів. Загарбники концентрують зусилля на напрямку в декілька сотень метрів чи кілька кілометрів.
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"Починають використовувати саме в конкретних місцях велику кількість боєприпасів, які у них, на жаль, є", – сказав Назаренко.
Найімовірніше, снаряди ворогу надають "партнерські" диктаторські режими. "Імперія зла" з часів завершення Другої світової війни виготовила чимало боєприпасів. Окрім того, загарбники використовують снаряди та зброю, які залишилися ще з цих часів.
І в російській, і в українській армії є на озброєнні міномети 1937 – 1938-х років. Ця зброя добре себе показала у часи Другої світової війни.
Зараз, попри те, що це озброєння, якому буде скоро 100 років, добре себе показує,
– наголосив офіцер артилерії 4 бригади Нацгвардії "Рубіж".
Що відбувається на Бахмутському напрямку: новини
- Окупанти стали менше проводити контратаки з використанням важкого озброєння та штурмових загонів. Раніше ворог не шкодував техніки. Загарбники формують так званий "оперативно-тактичний план наступу".
- Росіяни знайшли для себе ще один пріоритет на Бахмутському напрямку. Ворог хоче захопити село Іванівське до виборів президента Росії. Усе, аби показати "результат". Цей населений пункт – своєрідні ворота до Бахмута.
- Країна-агресорка перекинула із Півдня підрозділ добровольчого корпусу. Тепер росіяни воюватимуть на Бахмутському напрямку.