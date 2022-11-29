Погода очень сильно разрушает планы окупантов на Бахмутском направлении, – Жданов

В районе Бахмута в Донецкой области продолжаются попытки российских войск обойти этот населенный пункт, но погодные условия сильно портят планы врага. Для защиты нашим защитникам такая погода играет на руку.

Об этом 24 каналу сообщил военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что ситуация в поселке Курдюмовка Донецкой области остается сложной.

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По его мнению, для обороны погодные условия способствуют нашим защитникам.

В районе Бахмута продолжаются попытки российских войск и представителей частных военных компаний обойти Бахмут, но погодные условия сильно портят эти планы,

– подчеркнул эксперт.

Военный обозреватель отметил, что под Курдюмовкой идут ожесточенные бои, поскольку оккупанты нашли брешь в обороне ВСУ, имели частичный успех и пытаются его развивать.

Под Курдюмовкой ВСУ держат оборону

Жданов сообщил, что на этом направлении наши войска ведут оборонительные бои и пытаются нанести максимальные потери российским войскам, чтобы остановить врага и закрепиться на позициях.

В настоящее время продолжаются оппозиционные бои в окрестностях этого населенного пункта Курдюмовка,

– подытожил Жданов.

Он отметил, что в Купянском направлении враг ведет оборонительные бои. ВСУ пытаются его поджимать в направлении Сватового.

Где-то немного продвигаемся, но очень тяжело идет продвижение, потому что погодные условия очень сковывают действия Вооруженных сил. Здесь погода действует против нас,

– сказал Жданов.

Он сообщил, что в Лиманском направлении враг концентрирует основные усилия на ведении наступательных операций. Обстреливает из всех видов артиллерии населенные пункты и войска в Луганской и Донецкой областях.

Олег Жданов о погодных условиях во время боевых действий: смотрите видео

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