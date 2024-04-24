Байден анонсировал новый пакет помощи Украине: какое оружие получим от США

Президент США Джо Байден подтвердил, что Штаты готовят Украине новый пакет помощи в размере 1 миллиард долларов. В частности в него войдут долгожданные боеприпасы для ПВО, артиллерийские снаряды и бронетехника.

После подписания Байденом законопроекта о помощи Украине и партнерам, Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи для Киева.

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Какое оружие вошло в новый пакет помощи

Новый пакет помощи оценивается в 1 миллиард долларов США и включает возможности для поддержки самых насущных потребностей Украины, в том числе перехватчики ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехника и противотанковые средства.

Сообщается, что в этот пакет вошли:

ракеты RIM-7 и AIM-9M для систем ПВО;

зенитные ракеты Stinger;

стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию, включая патроны 50-го калибра для борьбы с дронами;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

155-мм артиллерийские снаряды, включая снаряды с фугасным веществом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;

артиллерийские снаряды калибра 105 мм;

минометные снаряды калибра 60 мм;

боевые машины пехоты Bradley;

минно-устойчивые транспортные средства с защитой от засады (MRAP);

многоцелевые колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV);

транспортные средства материально-технического обеспечения;

тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;

противотанковые ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы;

аэродромно-вспомогательное оборудование;

противоброневые мины;

противопехотные мины Claymore;

подрывные боеприпасы для уборки препятствий;

приборы ночного видения;

запасные части, полевое оборудование, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

В Минобороны США отметили, что этот пакет улучшит защиту Украины.

Этот пакет обеспечит переброску боеприпасов, вооружения и техники для поддержки способности Украины защищать свои линии фронта, защищать свои города и противостоять атакам России,

– заявили в ведомстве.

Напомним, что 24 апреля Джо Байден подписал долгожданный законопроект о помощи Украине. Для нашего государства выделено почти 61 миллиард долларов.

Президент сообщил, что следующий пакет военной помощи Украине отправят Украине уже через несколько часов.