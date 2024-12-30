Пентагон сейчас в процессе передачи Украине сотен тысяч боеприпасов и ракет, – Байден

США объявили о выделении новой военной помощи Украине. Джо Байден анонсировал поставку Киеву сотни ракет и снарядов.

Джо Байден сообщил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов помощи Киеву. Дополнительный пакет включает 1,25 миллиарда долларов для войск и 1,22 миллиарда долларов в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI), передает 24 Канал со ссылкой на заявление президента США на сайте Белого дома.

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Киев получит сотни ракет и боеприпасов

Байден заявил, что поручил администрации как можно быстрее оказывать Украине как можно большую помощь, включая списание более старой американской техники и скорую доставку ее на поле боя. Пентагон находится в процессе доставки сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен бронетехники, которые укрепят Украину зимой.

Под моим руководством Соединенные Штаты будут продолжать неустанно работать над укреплением позиций Украины в этой войне в течение остального времени моего пребывания в должности,

– отметил президент США.

Напомним, что в начале декабря в Белом доме отметили, что администрация президента Байдена стремится использовать все оставшиеся средства, предусмотренные на поддержку Украины, до истечения срока его полномочий 20 января. Тогда же спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер говорил, что Соединенные Штаты располагают около 9 миллиардов долларов для оказания военной помощи Украине.