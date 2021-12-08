Байден хотел бы проговорить ситуацию с союзниками – Сушко о российских войсках возле Украины

7 декабря состоялся разговор между президентом США Джо Байденом и лидером России Владимиром Путиным. Впоследствии американский глава решил пообщаться с европейскими партнерами.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучил эксперт по международным отношениям Александр Сушко. Он отметил, что из-за отсрочки переговоров между президентом Владимиром Зеленским и Байденом тоже не стоит волноваться.

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"Байден хотел бы, прежде всего, проговорить ситуацию со своими ключевыми западноевропейскими союзниками и он это сделает сегодня (8 декабря – 24 канал)", – пояснил Сушко.

Диалог с президентом Украины у Байдена запланирован на 9 декабря. Эксперт не видит в этом большую проблему.

Синхронизация позиций с США

По словам политолога, Украина должна синхронизировать свои позиции с позициями американской стороны. Это позволит избежать разногласий при любых обстоятельствах.

Иначе мы можем дойти до точки, когда американцы могут что-то пообещать российской стороне, что будет не устраивать нас,

– заметил Сушко.

Лучшим вариантом для Украины будет поддерживать постоянный диалог и ясно понимать собственные красные линии. В то же время, украинская власть имеет немалую поддержку. Об этом свидетельствует, в частности, разговор Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном, состоявшийся накануне переговоров Байдена и Путина.

"Украинская сторона могла на очень высоком уровне донести свои позиции и пожелания по диалогу с Кремлем", – подчеркнул Сушко.

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