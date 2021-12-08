Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив експерт з міжнародних відносин Олександр Сушко. Він зазначив, що через відтермінування перемовин між президентом Володимиром Зеленським і Байденом також не варто хвилюватися.

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"Байден хотів би насамперед проговорити ситуацію зі своїми ключовими західноєвропейськими союзниками і він це зробить сьогодні (8 грудня – 24 канал)", – пояснив Сушко.

Діалог з президентом України в Байдена запланований на 9 грудня. Експерт не бачить у цьому великої проблеми.

Синхронізація позицій зі США

За словами політолога, Україна повинна синхронізувати свої позиції з позиціями американської сторони. Це дозволить не мати розбіжностей за жодних обставин.

Інакше ми можемо дійти до точки, коли американці можуть щось пообіцяти російській стороні таке, що не влаштовуватиме нас,

– зауважив Сушко.

Найкращим варіантом для України буде підтримувати постійний діалог і чітко розуміти власні червоні лінії. Водночас українська влада має чималу підтримку. Про це свідчить, зокрема, розмова Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, яка відбулася напередодні перемовин Байдена та Путіна.

"Українська сторона могла на дуже високому рівні донести свої позиції та побажання щодо діалогу з Кремлем", – наголосив Сушко.

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