Байден и Гаррис встретили освобожденных после обмена американцев: трогательные кадры
Действующий президент США и кандидат в президенты от демократов Камала Харрис встретили обмененных заключенных на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном.
Их вернули во время масштабного обмена между Западом и Россией, который состоялся 1 августа 2024 года. Джо Байден рассказал, что Россия получила 10 человек, а Запад – 16, пишет 24 Канал.
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Как Байден и Харрис встретили обменянных
Во время трансляции Белого дома показали, что освобожденных сограждан встречали на аэродроме:
- президент Джо Байден,
- вице-президент Камала Харрис,
- родственники и коллеги.
Как в США встречали освобожденных из России заключенных: смотрите видео
Известно, что обмен происходил в Анкаре – столице Турции. Именно оттуда граждане прибыли в США. В частности, удалось вернуть:
- журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича;
- бывшего морпеха Пола Уилана;
- журналистку "Радио Свобода" Алсу Курмашеву;
- российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу.
Встреча освобожденных из России граждан / скриншоты из видео и фото АР
Также из России на свободу освободили:
- политика Илью Яшина;
- экс-депутата городской думы Томска, экс-координатора областного штаба Навального Ксению Фадееву;
- экс-сопредседателя "Мемориала" Олега Орлова;
- экс-координатора штаба Алексея Навального в Уфе Лилию Чанышеву;
- художницу Александру Скочиленко.