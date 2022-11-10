Байден и Си Цзиньпин встретятся на Бали: будут говорить и об Украине

Джо Байден на встрече лидеров G20 встретится с китайским коллегой Си Цзиньпином. Разговор президентов состоится уже 14 ноября.

Встреча политиков анонсировали в Белом доме. Президенты обсудят сотрудничество США и Китая.

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О чем будут говорить президенты

Байден планирует упомянуть обеспокоенность США вопросом Тайваня и нарушением прав человека в Китае. Кроме того, как пишет издание, глава Белого дома хочет заложить "фундамент" для нормализации отношений с Китаем.

Также Байден и Цзиньпин предположительно обсудят войну в Украине и угрозу со стороны Северной Кореи. Ожидается, что по результатам разговора не будет никакого совместного заявления о том, каких договоренностей удалось добиться.

Это будет первая личная встреча политиков, когда Байден стал президентом США.

Отметим, накануне Байден заявил, что не пойдет на какие-либо фундаментальные уступки во время встречи с президентом Китая. Американский лидер хочет, чтобы они оба выложили свои красные линии и урегулировали зоны конфликта, в частности на Тайване.

Что известно о саммите G20

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