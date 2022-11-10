Байден и Си Цзиньпин встретятся на Бали: будут говорить и об Украине
Источник:Reuters
Джо Байден на встрече лидеров G20 встретится с китайским коллегой Си Цзиньпином. Разговор президентов состоится уже 14 ноября.
Встреча политиков анонсировали в Белом доме. Президенты обсудят сотрудничество США и Китая.
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О чем будут говорить президенты
Байден планирует упомянуть обеспокоенность США вопросом Тайваня и нарушением прав человека в Китае. Кроме того, как пишет издание, глава Белого дома хочет заложить "фундамент" для нормализации отношений с Китаем.
Также Байден и Цзиньпин предположительно обсудят войну в Украине и угрозу со стороны Северной Кореи. Ожидается, что по результатам разговора не будет никакого совместного заявления о том, каких договоренностей удалось добиться.Обратите внимание! Это будет первая личная встреча политиков, когда Байден стал президентом США.
Отметим, накануне Байден заявил, что не пойдет на какие-либо фундаментальные уступки во время встречи с президентом Китая. Американский лидер хочет, чтобы они оба выложили свои красные линии и урегулировали зоны конфликта, в частности на Тайване.
Что известно о саммите G20
- Саммит лидеров G20 состоится на острове Бали в Индонезии. В нем примет участие и президент Владимир Зеленский. Правда, пока неизвестно в каком формате.
- Руководство Индонезии заявило, что президент России Владимир Путин также примет участие в саммите.
- В то же время, Зеленский говорил, что не присоединится к встрече, если на ней будет агрессор. Все потому, что Украина отказалась от переговоров с нынешним главой Кремля.
- Байден также сказал, что не хочет говорить с Путиным на G20.
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