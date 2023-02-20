Визит Байдена в Киев: 20 фото, вошедших в историю

Приезд президента США Джо Байдена в Киев сегодня, 20 февраля, стал историческим событием. Американский лидер выразил непреклонную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины.

24 Канал собрал главные фото сегодняшнего визита американского лидера. Владимир Зеленский встретил Джо Байдена на крыльце Мариинского дворца в центре столицы, затем лидеры пообщались в формате тет-а-тет.

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Кортеж президента США прибыл к Мариинскому дворцу после 8:30. На входе американского лидера встретили Владимир Зеленский и его супруга Елена.



Зеленские встретили Байдена / Фото ОП

После этого Байден поздоровался с другими уважаемыми украинскими лицами. Среди них – глава Офиса Президента Андрей Ермак, министр обороны Алексей Резников, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и другие.

Первые мгновения визита Байдена:

В рамках визита Президенты США Джозеф Байден и Украины Владимир Зеленский посетили Михайловский Златоверхий собор, где их встретил Митрополит Епифаний.



Байден встретился с Епифанием / Фото ОП

Американский лидер под звуки сирены вместе с Зеленским возложил цветы к стене памяти погибшим во время событий на Майдане. Как известно, в Украине ежегодно 20 февраля чтят память героев Небесной Сотни.

Чествование памяти героев Небесной Сотни:

На Аллее смелости отрыли табличку Байдена

Сегодня на Аллее смелости в Киеве открыли табличку, посвященную президенту США. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

Первый звонок ночью 24 февраля прошлого года, наши переговоры, постоянное неизменное мощное внимание нашей борьбе и защите украинской демократии, а также личный вклад господина Президента Байдена в укрепление позиций свободы в мире – это то, что всегда будет в истории,

– написал президент.

Байден и Зеленский прогулялись по центру Киева:

Аллея смелости появилась на площади Конституции перед зданием Верховной Рады в Киеве после начала полномасштабного вторжения России в Украину. На ней открывают именные таблички тем, кто поддерживает Украину в этой борьбе и посещал страну с визитом в этот период.

Именная табличка на Аллее смелости, посвященная Джо Байдену

Что "привез" Байден

Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский провели общий брифинг. Американский лидер объявил о предоставление Украине миллионов дополнительной помощи.



Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине / Фото ОП

Новый пакет военной помощи будет включать в себя: артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, чтобы помочь защитить Украину от воздушных ударов.

Джо Байден подчеркнул, что война против Украины стала самым большим наземным вооруженным конфликтом за последние три четверти века. Американский лидер не сомневается в том, что украинцы на поле боя и дальше будут одерживать победу.

Также американский лидер анонсировал введение новых санкций против России на следующей неделе.

Байден объявил во время брифинга пакет помощи Украине на миллиарды долларов:

Салливан поговорил с Ермаком

Вместе с лидером США Джо Байденом в Киев 20 февраля прибыл советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что визит Байдена стратегический.

"Решается немало вопросов и будут ускорены те, которые подвисли. Наша общая цель – победа Украины над Россией и триумф украинских воинов и западного оружия", – добавил он.

Вместе с Байденом в Киев приезжал Салливан:

К слову, Владимир Зеленский назвал переговоры с президентом США "плодотворными" и "очень важными". Глава государства сказал, что результаты переговоров отразятся на поле боя. Он подтвердил, что предметом обсуждения было оружие дальнего действия, а также дополнительное вооружение, которое еще не было поставлено.

Внимание Вы и дальше будете побеждать, – главные тезисы из выступления Байдена в Киеве

Важно! Визит президента США Джо Байдена в Киев стал историческим событием. Несмотря на то, что встреча была неанонсирована, она является мощным сигналом всему миру. Это первый визит американского лидера в Украину после полномасштабного вторжения. И первый визит президента США в нашу страну за последние 15 лет.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подвел итоги встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского, заявив, что президенты США и Украины довольны визитом, который можно называть победой и четким сигналом "на болота, что их никто не боится".