Байден извинился перед Макроном за договор с Австралией о подводных лодках

29 октября 2021 , 23:00
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Источник:

The Washington Post.

Джо Байден заявил, что соглашение AUKUS, нанесшее Франции значительный ущерб, было бестактным. Об этом лидер США сказал лично президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Из-за подписания оборонного соглашения AUKUS Франция потеряла контракт на производство подлодок для Австралии. В ходе встречи в Риме Байден решил обсудить этот вопрос с французским коллегой.

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Это было сделано не слишком прилично. У меня создалось впечатление, что Франции сообщили задолго до того, что соглашение (по подлодкам – 24 канал) не будет заключено,
– подчеркнул Байден.

Макрон также заявил, что "мы вместе выяснили, что нам нужно было прояснить".

Скандал через AUKUS: главное

  • Осенью 2021 года США, Великобритания и Австралия объявили об учреждении трехстороннего блока безопасности AUKUS.
  • Об инициативе объявили президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Австралии Скотт Моррисон.
  • Согласно соглашению, Австралия получит 8 подлодок.
  • Как следствие, Австралия решила расторгнуть заключенный контракт с Францией на поставку субмарин. Такое решение обошлось Франции в 56 миллиардов евро.
  • В ответ страна отозвала своих послов из Штатов и Австралии.
Автор: Мар'яна Бекало