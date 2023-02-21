Не в наших интересах вступать в войну, – конкурент Байдена раскритиковал его визит в Киев

Губернатор Флориды Рон Десантис раскритиковал помощь США Украине. Также он сомневается, должны ли Соединенные Штаты вообще участвовать в войне.

Также, по его мнению, США не стоит "вступать в войну с Китаем". Таким образом, республиканцы осудили Джо Байдена за визит в Киев.

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Конкурент Байдена раскритиковал помощь США Украине

Я не думаю, что в наших интересах вступать в опосредованную войну с Китаем, ввязываясь в такие вещи,

– заявил Десантис, имея в виду территории Украины, которые Россия захватила военным путем.

Замечания, сделанные в связи с визитом Байдена в Киев, были одними из самых прямых комментариев Десантиса об участии США в войне с начала 24 февраля 2022 года.

На вопрос, как выглядит победа, Десантис ответил, что Россия "ранена и понесла огромные потери", не признавая той роли, которую сыграли американское оружие и военная разведка.

Конкурент Байдена добавил, что Россия якобы не несет угрозы "на том же уровне, что и Китай".

"Страха перед тем, что Россия войдет в страны НАТО, нет. Я думаю, что она уже показала себя как третьесортная военная сила", – подчеркнул Десантис.

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