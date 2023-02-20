В ОП озвучили первые подробности встречи Байдена с Зеленским

Глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал визит президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена в Киев. По его словам, это событие можно назвать историческим.

О том, что американский лидер в Киеве, стало известно в 11.40, 20 февраля. Как сообщил глава ОП, кроме Байдена, в столицу нашего государства также приехал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Смотрите также Из-за визита Байдена у окупантов началась истерика: хотят бомбить Киев

Исторический и стратегический визит

Ермак констатировал, что Байден встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Также он вспомнил, что Украина сегодня – это сердце демократии, ведущее борьбу за свободу.

Хочу поблагодарить советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, с которым мы работали, в том числе и над вопросом визита. Очень рад конструктивному сотрудничеству с Джейком, которое всегда дает мощный результат. Поверьте, визит Джо Байдена – стратегический,

– написал он.

В то же время глава Офиса Президента акцентировал на том, что лидеры обоих государств во время переговоров будут поднимать немало вопросов и прилагать усилия для того, чтобы решить те проблемы, которые сейчас "подвешены".

Ермак в очередной раз подчеркнул, что США и Украина имеют общую цель – это победа над Россией, триумф украинских воинов и западного оружия.