Байден и лидеры G7 одобрили отмену для России привилегированного статуса в торговле

Джо Байден и лидеры G7 согласовали отмену для России привилегированного статуса в торговле. Государство-агрессора стремятся еще больше изолировать от глобальной финансовой системы из-за нападения на Украину.

О новых экономических ограничениях, призванных привлечь Путина к ответственности за нападение на Украину, сообщили в Белом доме. Каждый партнер будет осуществлять действия в соответствии с национальными процессами.

Ранее Сенат Конгресса США одобрил 13,6 миллиарда долларов помощи Украине

Преференциальный торговый статус: что это

Он известен в США как постоянные обычные торговые дела (PNTR). Является ключевым принципом Всемирной торговой организации и фактически ставит импортируемые товары из страны наравне с другими торговыми партнерами.

Почему это – так важно

Вашингтон предоставил этот статус большинству стран мира, кроме некоторых – например, Куба и Северная Корея.

Лишение Москвы такого статуса, предоставленного ей в декабре 2012 года, позволит Байдену ввести высокие тарифы на российские товары или ограничить импорт некоторых товаров.

Другие ответные шаги на агрессию России

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