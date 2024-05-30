Байден мог тайно разрешить Украине бить по России оружием из США, но есть нюанс, – Politico

Американские журналисты привели очень интересные данные. Джо Байден мог дать непубличное разрешение на удары по России, но при одном условии.

Ранее в США очень жестко реагировали относительно разрешения бить по территории России, хотя в ряде стран лед давно тронулся. Но Энтони Блинкен внезапно намекнул, что позиция Белого дома может измениться. Мол, правительство США “адаптируется и корректирует свою позицию при необходимости" того, как развивается война, и эта адаптация включает разрешение на такие удары.

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Разрешение бить по России могло быть точечным

Администрация Байдена без лишнего шума дала Украине разрешение нанести удар по России тем оружием, которое предоставили США. Но исключительно в районе Харькова. Об этом 30 мая заявил официальный представитель США и "два других человека, знакомых с этим шагом".

Politico не называют фамилии этих людей, но отмечают: это серьезное изменение, которое поможет нашему государству лучше защитить второй по величине город Украины.

Президент недавно приказал своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для контрогня в Харькове, чтобы Украина могла ответить российским силам, которые наносят удары или готовятся их нанести,

– приводят слова чиновника в СМИ.

Но несмотря на это политика относительно разрешения на удары далеко вглубь России "не изменилась", говорит источник.

Разрешение на применение западного оружия для ударов по России

На днях журналисты сообщали, что президент США Джо Байден может согласовать разрешение Украине наносить удары по территории России американским оружием. Это может стать ответом на поставку Китаем передовых технологий в Россию.

И это серьезный сигнал, ведь он демонстрирует обеспокоенность администрации Байдена уязвимостью Украины на поле боя. Поэтому в США готовы "значительно эскалировать тщательно выверенную политику Байдена".

А еще журналисты заметили: позиция Блинкена изменилась после визита в Киев. В Америке зазвучали голоса, которые призвали предоставить Украине возможность сражаться не со "связанной за спиной одной рукой".

В целом бить их оружием по территории России разрешили уже 11 стран. Эксперты предполагали, что удары Сил обороны по российским РЛС могут быть подготовкой к более масштабным атакам вглубь государства-агрессора.