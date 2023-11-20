Байден требует не бросать Украину
Источник:Виталий Портников
Байден написал колонку для The Washington Post, в которой подчеркнул, что США не откажутся от поддержки Украины и Израиля и будут противостоять вызовам Путина и ХАМАС. Почему эта статья достаточно важна сейчас?
В первую очередь, потому, что Джо Байден продолжает защищать свою концепцию объединения вызовов – связывает войну России против Украины с войной, которую террористическая организация ХАМАС ведет против еврейского государства.
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Спасательный круг для Украины
Это важно с точки зрения того, что для американского общества объединение этих двух войн должно подчеркивать, что говорится об угрозах, связанных с угрозами диктатур против демократии, с необходимостью противостоять тем, кто хочет утвердить свое право силы.
Для Украины, возможно, это вообще спасительный круг на фоне очевидного уменьшения настроений в американской политической элите по поддержке нашего государства в тех объемах, ранее предложенных американской администрацией.
Байден, как известно, предложил общий законопроект, предусматривающий поддержку одновременно Украины, Израиля и Тайваня. Однако этот законопроект до сих пор не принят американским Конгрессом из-за оппозиции депутатов республиканцев. Неизвестно, когда вообще этот законопроект будет рассматривать Палата представителей и Сенат, ведь утвержден временный бюджет до января – февраля следующего года.
Есть оптимистичные прогнозы, что уже в декабре депутаты смогут рассмотреть предложения о помощи Украине, однако не исключено, что они обратятся к этому вопросу уже в феврале.
Да и вообще надо отдавать себе отчет, что спикер Нижней палаты представителей Конгресса Майкл Джонсон, за которым стоит Дональд Трамп, будет делать все возможное, чтобы поддержка Украины не была рассмотрена американским Конгрессом.Я даже не говорю "не было проголосовано", потому что большинство для поддержки Украины в американском Конгрессе есть. Если бы идею вынесли на голосование, то голосов демократов и части республиканцев хватило бы.
Однако, к сожалению, документ может так и не попасть в повестку дня, если не будет компромисса между демократами и республиканцами по важным внутриполитическим чувствительным вопросам. Пока перспективы этого компромисса не предусматриваются.
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Разница в подходах к войнам в Украине и Израиле
Важно, что Байден пытается определить мотивы, которыми руководствуется его администрация в поддержке Украины и Израиля. Здесь тоже можно увидеть определенные отличия в подходах.
- Мыслям по Ближнему Востоку посвящены две трети этого президентского текста. Там есть абсолютно четкие и понятные подходы к тому, как решать ближневосточный кризис, каким должно быть руководство Сектора Газа после того, как будет уничтожен ХАМАС, как должны вести себя еврейское государство и арабские страны и т.д. Эти конкретные предложения позволяют надеяться, что по окончании операции Израиля против ХАМАС могут быть задействованы переговорные механизмы.
- В мыслях об Украине такой конкретики нет. Сейчас ситуация не выглядит такой, которая позволяла бы говорить о вероятности ее разрешения в указанном времени. Пока что нет политических механизмов, которые позволили бы говорить, что мы в ближайшем будущем увидим окончание украинско-российской войны.
Байден напоминает американцам, что если не закончить конфликт в Европе, это рано или поздно приведет к глобализации конфликта. Я тоже абсолютно уверен, что если война в Украине будет продолжаться, то она станет "матерью" новых кровопролитных войн в разных регионах мира.
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Байден говорит о том, что поддержка украинской армии – настоящие инвестиции для того, чтобы не воевали американские солдаты. Это непонятно для многих граждан стран-членов НАТО.
Однако если амбициозный план Путина воплотится в жизнь, украинское государство исчезнет с политической карты мира, а дальше как домино посыпятся бывшие советские республики, то Западу придется иметь дело с экономически-деградированным, однако уверенным в своей силе возрожденным неосоветским союзом во главе с Путиным и бывшими сотрудниками КГБ. Учитывая, что цена человеческой жизни в России равна нулю, западным странам не поздоровится. Им придется попрощаться со многими своими земляками, которые станут жертвами войн, а возможно, и ядерной катастрофы.
Убеждение Байдена в том, что США должны помогать Украине и Израилю, абсолютно обоснованы. Однако прислушиваются ли к этим мнениям президента США его земляки – неизвестно.