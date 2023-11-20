Байден требует не бросать Украину

Байден написал колонку для The Washington Post, в которой подчеркнул, что США не откажутся от поддержки Украины и Израиля и будут противостоять вызовам Путина и ХАМАС. Почему эта статья достаточно важна сейчас?

В первую очередь, потому, что Джо Байден продолжает защищать свою концепцию объединения вызовов – связывает войну России против Украины с войной, которую террористическая организация ХАМАС ведет против еврейского государства.

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Спасательный круг для Украины

Это важно с точки зрения того, что для американского общества объединение этих двух войн должно подчеркивать, что говорится об угрозах, связанных с угрозами диктатур против демократии, с необходимостью противостоять тем, кто хочет утвердить свое право силы.

Для Украины, возможно, это вообще спасительный круг на фоне очевидного уменьшения настроений в американской политической элите по поддержке нашего государства в тех объемах, ранее предложенных американской администрацией.

Байден, как известно, предложил общий законопроект, предусматривающий поддержку одновременно Украины, Израиля и Тайваня. Однако этот законопроект до сих пор не принят американским Конгрессом из-за оппозиции депутатов республиканцев. Неизвестно, когда вообще этот законопроект будет рассматривать Палата представителей и Сенат, ведь утвержден временный бюджет до января – февраля следующего года.

Есть оптимистичные прогнозы, что уже в декабре депутаты смогут рассмотреть предложения о помощи Украине, однако не исключено, что они обратятся к этому вопросу уже в феврале.

Да и вообще надо отдавать себе отчет, что спикер Нижней палаты представителей Конгресса Майкл Джонсон, за которым стоит Дональд Трамп, будет делать все возможное, чтобы поддержка Украины не была рассмотрена американским Конгрессом.

Я даже не говорю "не было проголосовано", потому что большинство для поддержки Украины в американском Конгрессе есть. Если бы идею вынесли на голосование, то голосов демократов и части республиканцев хватило бы.

Однако, к сожалению, документ может так и не попасть в повестку дня, если не будет компромисса между демократами и республиканцами по важным внутриполитическим чувствительным вопросам. Пока перспективы этого компромисса не предусматриваются.

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Разница в подходах к войнам в Украине и Израиле

Важно, что Байден пытается определить мотивы, которыми руководствуется его администрация в поддержке Украины и Израиля. Здесь тоже можно увидеть определенные отличия в подходах.

Мыслям по Ближнему Востоку посвящены две трети этого президентского текста. Там есть абсолютно четкие и понятные подходы к тому, как решать ближневосточный кризис, каким должно быть руководство Сектора Газа после того, как будет уничтожен ХАМАС, как должны вести себя еврейское государство и арабские страны и т.д. Эти конкретные предложения позволяют надеяться, что по окончании операции Израиля против ХАМАС могут быть задействованы переговорные механизмы.

В мыслях об Украине такой конкретики нет. Сейчас ситуация не выглядит такой, которая позволяла бы говорить о вероятности ее разрешения в указанном времени. Пока что нет политических механизмов, которые позволили бы говорить, что мы в ближайшем будущем увидим окончание украинско-российской войны.

Байден напоминает американцам, что если не закончить конфликт в Европе, это рано или поздно приведет к глобализации конфликта. Я тоже абсолютно уверен, что если война в Украине будет продолжаться, то она станет "матерью" новых кровопролитных войн в разных регионах мира.

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Байден говорит о том, что поддержка украинской армии – настоящие инвестиции для того, чтобы не воевали американские солдаты. Это непонятно для многих граждан стран-членов НАТО.

Однако если амбициозный план Путина воплотится в жизнь, украинское государство исчезнет с политической карты мира, а дальше как домино посыпятся бывшие советские республики, то Западу придется иметь дело с экономически-деградированным, однако уверенным в своей силе возрожденным неосоветским союзом во главе с Путиным и бывшими сотрудниками КГБ. Учитывая, что цена человеческой жизни в России равна нулю, западным странам не поздоровится. Им придется попрощаться со многими своими земляками, которые станут жертвами войн, а возможно, и ядерной катастрофы.

Убеждение Байдена в том, что США должны помогать Украине и Израилю, абсолютно обоснованы. Однако прислушиваются ли к этим мнениям президента США его земляки – неизвестно.