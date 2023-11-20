Почему так много людей поддерживают "ХАМАС"

Дело не сводится к тому, что престарелому маразматическому российскому диктатору во время сиденья на тайном чемодане послышались странные звуки. На него снизошло озарение: он может войти в историю, не построив что-то новое и привлекательное, а разрушив уже существующее, то есть общепринятый порядок безопасности.

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Оно все есть, но это меньшая часть проблемы. Конкуренция между разными цивилизациями, как США и Китай – тоже не главное. Определяет мировой кризис то, что против цивилизованных стран поднимаются новейшие варвары, в сторону которых добровольно и стремительно деградировала российская недоимперия. И те, кто как Китай или Турция, надеются что-то выиграть, подыгрывая варварам, рискуют судьбой не только собственной страны, но и мира.

Условно можно определить цивилизованное общество как такое, где в центре человек, его права, свободы и осознанные обязанности. Соответственно все общественные отношения регулируются писаными и неписаными правилами.

За нарушение неписаных правил – традиций – ожидает потеря репутации. За нарушение писаных правил – законов – наступает потеря и репутации, и денег, и, возможно, свободы. После этого быть успешным и уважаемым в цивилизованном обществе невозможно.

В то же время у современных варваров человек и его жизнь стоит меньше, чем доза дури или автоматный патрон. Принуждение вместо свободного выбора, покорность вместо ответственности, вера вместо понимания. Принципы существования максимально упрощены:

тот, кто сверху, тот и прав;

те, кто с нами, правы всегда и во всем;

те, кто не с нами, – враги, которых нужно физически уничтожить.

Понятно, почему в поддержку "ХАМАС" по миру выходят сотни тысяч, а за Израиль значительно меньше. На простых варварских принципах объединиться просто. В то же время цивилизованные люди начинают анализировать, учитывать различные нюансы и увязают в сложностях рефлексии на неоднозначные события.

Можно констатировать, что если отвергнуть второстепенное, то главное противостояние в мире – это тупые и наглые против тех, кто пытается думать и жить по правилам.

Главный результат встречи Байдена и Си

Совершенно естественно, что у мировых лидеров возникает необходимость искать новые контуры порядка безопасности и условия взаимодействия в этих кризисных условиях. "Чемоданный фюрерок" мечтал, что с ним начнут договариваться о разделе мира на зоны влияния. Да, этот разговор начался, но без Владимира Путина, потому что понты Кремля уже не пугают, а раздражают даже условных союзников.

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Агрессивная война России против Украины находится далеко не на первом месте, а где-то у дна бочки Пандоры, заметно ниже обострения на Ближнем Востоке. Потому что там может вспыхнуть на всю планету и привести к общему энергетическому и финансовому кризису, а у нас – в худшем случае большая постсоветская страна поглотит похожую на нее, но меньшую. Неприятно, но не трагически.

Очевидно, что Байден хотел бы договориться с Си Цзиньпином примерно так, как в свое время договорились Рузвельт и Черчилль со Сталиным. Кстати, то, что президент США после довольно дружной встречи все равно назвал лидера Китая диктатором – прозрачная отсылка ко временам Ялтинской конференции.

Важно понимать, что и англосаксонский мир во главе с США и Советский Союз тогда были действительно сверхдержавами. Они предлагали человечеству собственные – конкурирующие – модели развития. Или же навязывали их другим странам – военной и экономической силой. Но и несли ответственность и расходы, чтобы там, где навязать удалось, все функционировало стабильно, НАТО и Варшавский договор тому подтверждение.

А вот у Китая и модели на экспорт нет – его капиталистический социализм с китайским лицом даже Вьетнам не привлекает, да и ответственности нести не хочет. Прибыль получать от оказавшихся под влиянием стран – с удовольствием, а вот следить, чтобы выдерживались правила и договоренности – это лишние хлопоты.

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Лидеры США и Китая общались 4 часа. Даже если не учитывать, что контактировали пожилые неторопливые люди, и отбросить время на перевод, это все равно очень много для встречи без результатов.

Поэтому главный результат – это то, что стороны сочли необходимость договариваться. Противостояние с вероятностью ядерного конфликта недопустимо. Далее были обозначены темы, где позиции сторон устойчивы, и уступать никто не будет. Для Китая – это проблема Тайваня, ранее считавшегося настоящим Китаем на международном уровне, и без его поглощения материковый Китай исторически остается территорией бессмысленных коммунистических "национальных скачков и культурных революций".

Время усиления через изменения

Для США одна из красных линий – это поддержка Израиля. А входит ли туда на столько же твердая позиция в отношении Украины – информация отсутствует. То есть все зависит, насколько дальнейшая поддержка Украины будет казаться перспективной и геостратегически выгодной. Хотя красивые слова о демократической солидарности и все такое будут раздаваться до самого конца.

Еще у сторон есть разные видения обмена передовой научной и технологической информацией. Однако Украина сейчас слишком далека от достижений научно-технического прогресса, мы пытаемся выйти на иранский уровень выпуска военной продукции.

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Если выполнять формулу "Ничего об Украине – без Украины", которую, как очередную сомнительную крепость, удерживает наша власть, то о нас скоро вообще не будут вспоминать. Кроме соловьевых-скабеевых, конечно. Это тоже очень важный результат переговоров Байдена и Си.

Можно определенное время держать первые полосы мировой прессы, особенно если речь о чем-то трагическом и героическом. Еще какое-то время можно убедительно и упорно просить о помощи. А дальше – все: выпадаешь из расписаний, не попадаешь в повестку дня.

Современной Украины это касается напрямую. Мир – и цивилизованный и, особенно, варварский – уважает силу. А сила, помимо прочего, и в способности меняться, адаптироваться, отбрасывать все лишнее, что мешает выживанию в критический момент. Причем варвары ждать не будут.

А вот способны ли мы на усиление через изменения, ни на каких высокопоставленных переговорах никто все-таки не договорится. Время быть, а не сдаваться.