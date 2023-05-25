Кто заменит генерала Милли: Байден назвал следующего главу генштаба США
Американский президент Джо Байден 25 мая объявил о смене главы Объединенного комитета начальников штабов США. Генерал Марк Милли покидает свой пост после четырехлетнего срока.
Место Марка Милли должен занять генерал Чарльз Браун. Об этом американский президент Джо Байден сказал во время выступления, пишет 24 Канал.
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Марка Милли заменит Чарльз Браун
Байден поблагодарил Милли и его семью за службу США в течение длительного времени.
"В должности главы ты провел наших военных из-за самой сложной обстановки в сфере безопасности, с которой мир сталкивался за долгое время. Мы укрепили наши альянсы от НАТО до Индо-Тихоокеанского региона и создали новые партнерства", – отметил Байден.
Лидер США добавил, что рассчитывает продолжить сотрудничество с Милли.
В то же время Байден выдвинул кандидатуру генерала Чарльза Куинтона Брауна-младшего на должность главы Объединенного комитета начальников штабов США. Браун станет новым главой генштаба США только в том случае, если его кандидатуру одобрит Конгресс.
Поэтому сегодня мне представилась честь представить моего кандидата на должность следующего председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Куинтона Брауна-младшего,
– заявил президент США.
Марк Милли занимает должность главы Объединенного комитета начальников штабов США с 2019 года. Его полномочия истекают осенью 2023 года.
Что известно о Куинтоне
- Как пишет BBC, генерал Браун является начальником штаба ВВС. Если его кандидатура будет утверждена, он станет единственным чернокожим офицером, занимавшим этот пост в истории США, кроме генерала Колина Пауэлла, служившего в 1989 – 1993 годах.
- Глава Комитета является главным военным советником президента.
- Поскольку министр обороны Ллойд Остин также является чернокожим, это будет первый случай в истории, когда двое афроамериканцев будут одновременно занимать самые высокие гражданские и военные должности в Пентагоне.
- В должности начальника штаба ВВС генерал Браун отвечает за подготовку и оснащение почти 700 000 военнослужащих как в США, так и за рубежом.
- До того как стать первым темнокожим в этой должности, когда его избрали в июне 2020 года, он был командующим Тихоокеанским ВВС Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных Сил США.
- Он начал свою военную службу в качестве командного пилота, налетев более 3 000 часов и 130 боевых часов.
- Белый дом заявил, что генерал Браун сыграл значительную роль в оказании военной помощи Украине и имел опыт в налаживании американо-китайских отношений.