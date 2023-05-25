Кто заменит генерала Милли: Байден назвал следующего главу генштаба США

Американский президент Джо Байден 25 мая объявил о смене главы Объединенного комитета начальников штабов США. Генерал Марк Милли покидает свой пост после четырехлетнего срока.

Место Марка Милли должен занять генерал Чарльз Браун. Об этом американский президент Джо Байден сказал во время выступления, пишет 24 Канал.

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Марка Милли заменит Чарльз Браун

Байден поблагодарил Милли и его семью за службу США в течение длительного времени.

"В должности главы ты провел наших военных из-за самой сложной обстановки в сфере безопасности, с которой мир сталкивался за долгое время. Мы укрепили наши альянсы от НАТО до Индо-Тихоокеанского региона и создали новые партнерства", – отметил Байден.

Лидер США добавил, что рассчитывает продолжить сотрудничество с Милли.

В то же время Байден выдвинул кандидатуру генерала Чарльза Куинтона Брауна-младшего на должность главы Объединенного комитета начальников штабов США. Браун станет новым главой генштаба США только в том случае, если его кандидатуру одобрит Конгресс.

Поэтому сегодня мне представилась честь представить моего кандидата на должность следующего председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Куинтона Брауна-младшего,

– заявил президент США.

Марк Милли занимает должность главы Объединенного комитета начальников штабов США с 2019 года. Его полномочия истекают осенью 2023 года.

Что известно о Куинтоне