"Оправданный": Байден впервые прокомментировал ордер на арест Путина

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. В частности, речь идет о военном преступлении незаконной депортации детей из Украины.

Владимир Зеленский сказал, что этот ордер – это исторический момент, с которого начинается историческая ответственность. Президент США заявил, что ордер на арест Путина является "очень сильным аргументом".

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Что сказал Байден об ордере на арест Путина

Я считаю, что это оправдано (ордер на арест МКС Путина – 24 Канал). Путин явно совершил военные преступления,

– заявил Джо Байден.

Американский лидер также добавил, что решение суда в Гааге выдать ордер на арест Владимира Путина является "очень сильной позицией", хотя Соединенные Штаты не являются членом Международного уголовного суда.

Ордер на арест Путина: коротко