"Оправданный": Байден впервые прокомментировал ордер на арест Путина
Источник:CNN
Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. В частности, речь идет о военном преступлении незаконной депортации детей из Украины.
Владимир Зеленский сказал, что этот ордер – это исторический момент, с которого начинается историческая ответственность. Президент США заявил, что ордер на арест Путина является "очень сильным аргументом".
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Что сказал Байден об ордере на арест Путина
Я считаю, что это оправдано (ордер на арест МКС Путина – 24 Канал). Путин явно совершил военные преступления,
– заявил Джо Байден.
Американский лидер также добавил, что решение суда в Гааге выдать ордер на арест Владимира Путина является "очень сильной позицией", хотя Соединенные Штаты не являются членом Международного уголовного суда.
Ордер на арест Путина: коротко
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина из-за ситуации в Украине. Также выдали ордер на арест уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
- Суд принял решение из-за вероятной ответственности за военное преступление, а именно – незаконную депортацию детей.
- То есть теперь российского диктатора имеют право арестовать на территории 122 стран мира, ратифицировавшие Римский устав. Речь идет фактически о всех странах Европы, Канаде, Японии и некоторых африканских государствах.
- Представитель Международного уголовного суда Фади Эль-Абдалла рассказывал, что их решение предоставляет больше прав Украине. В частности, Киев может потребовать от государств, признающих МКС, немедленного ареста Владимира Путина и Львовой-Беловой.
- Представитель МИД России Мария Захарова заявила, мол, решения Международного уголовного суда для России не имеют никакого значения. Ведь Россия не является участником Римского устава Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет.
- Вице-премьер-министр, министр юстиции Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон будет способствовать Международному уголовному суду в его расследованиях для привлечения виновных в военных преступлениях в Украине.