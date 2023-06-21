Байден назвал Си Цзиньпина диктатором и объяснил, почему лидер Китая расстроился

Американский президент Джо Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором. Заявление Байдена прозвучало в то время, когда Вашингтон и Пекин работают над размораживанием отношений.

Байден сравнил Си Цзиньпина с "диктатором" в ходе политического сбора средств в Калифорнии 20 июня. Он произнес незапланированную речь примерно через день после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его недавняя поездка принесла "прогресс" в возобновлении разорванных отношений между Вашингтоном и Пекином.

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Байден рассказал, почему Си расстроился из-за сбитого шара

В своей речи Байден попытался объяснить, почему Си "расстроился". В частности, лидер США сказал, что глава Китая не знал о шпионском оборудовании в воздушном шаре, сбитом в начале 2023 года над военными объектами Америки.

Причина, почему Си Цзиньпин очень расстроился, когда я сбил этот воздушный шар с двумя вагонами шпионского оборудования, заключается в том, что он не знал, что оно там было. Нет, я серьезно. Это то, что очень смущает диктаторов, когда они не знают, что произошло,

– сказал Байден участникам сбора средств.

Как пишет CCN, замечания Байдена появились на фоне особо напряженных отношений между США и Китаем.

Лидер США в своем выступлении также похвалил работу Блинкена по возобновлению отношений, повторив, что он "хорошо поработал", и добавив, что улучшение отношений "займет время".

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На втором сборе средств во вторник Байден сказал донорам, что посол США по климату Джон Керри, как он надеется, также совершит поездку в Китай "достаточно скоро" с целью обсуждения вопросов окружающей среды.

Блинкен – первый госсекретарь США, посетивший Пекин за последние пять лет. В Пекине он провел встречи с высшими должностными лицами, включая Си, "которые не привели к значительным прорывам, но обе стороны договорились продолжать дальнейшее дипломатическое взаимодействие", пишет CNN.

Байден, со своей стороны, недавно заявил журналистам, что надеется встретиться с Си в течение "следующих нескольких месяцев". Встреча лидеров США и Китая может пройти в ноябре.