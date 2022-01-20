Байден не отправит свои войска в Украину в случае вторжения России, – AP

США рассматривают различные варианты помощи Украине в случае нападения России. Однако они точно не отправят американских военных на подмогу Вооруженным силам Украины.

Армии не будет, потому что нет договоров

По данным американского издания, президент Джо Байден не планирует отправлять свою армию в Украину. Все потому, что никаких договоров с Киевом, которые бы обязали Вашингтон к таким действиям, нет.

К теме Потом будет поздно: Зеленский призвал США немедленно ввести санкции против России

Война с Россией была бы огромной авантюрой, учитывая ее потенциал расширения в Европе, дестабилизации региона и эскалации до точки риска обмена ядерными ударами,

– подчеркнуло издание.

Начало войны против России в Украине будет означать для США потери ресурсов, сил и жизней. В то же время администрация Байдена пытается сосредоточиться на Китае как на главной угрозе безопасности.

Однако, если делать очень мало, то тоже есть свои риски. Ведь это может свидетельствовать о молчаливом согласии с предстоящими действиями России против других стран Восточной Европы. Речь идет об Эстонии, Латвии и Литве. Однако эти государства являются членами НАТО, поэтому имеют гарантии помощи от США и остального Альянса.

Как США могут помочь Украине после нападения России

Вашингтон может бесплатно предоставить Киеву широкий спектр военной помощи. Говорится о:

противовоздушной обороне;

противотанковых и противокорабельных системах;

системах радиоэлектронной борьбы и киберзащиты;

боеприпасах для стрелкового оружия, артиллерии и др.

Россия может ворваться в Украину: последние новости

Это может вас заинтересовать – ЕС и США предупредили о готовности наказать Россию: видео