Байден объявил чрезвычайную ситуацию в Калифорнии из-за масштабных пожаров

Масштабная огненная стихия сожгла в США уже более 80 тысяч гектаров земли. Джо Байден ввел в Калифорнии режим чрезвычайной ситуации.

Над локализацией пожара "Калдор" работают более 4 400 спасателей. К тушению привлекли и федеральную команду президента Джо Байдена.

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Я одобрил заявление о чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за пожара "Калдор",

– подчеркнул глава государства.

Что известно о пожаре в Калифорнии

14 июля в Калифорнии вспыхнул пожар "Дикси". Он охватил более 110 тысяч гектаров. Тогда власти эвакуировали 15 тысяч человек.

Новый пожар зафиксировали в конце августа. Угрожающий дым добрался уже до Лос-Анджелеса.

Стихийные бедствия накрыли США

Погода в США в последнее время очень опасная. 29 августа страну накрыл разрушительный ураган Ида. Из-за этого Байден объявил чрезвічайное положение в Луизиане. Циклон вызвал мощные ливни и наводнения. Так, в Нью-Йорке стихия унесла жизни 9 человек.

Вода уже затопила метро и первые этажи домов. Тысячи людей остались без электроэнергии. Такое большое количество осадков зафиксировали в Нью-Йорке впервые в истории.

Полный текст публикации Джо Байдена в твиттере:

Прошлой ночью я утвердил объявление чрезвычайной ситуации для Калифорнии в ответ на пожар в Калдоре. К настоящему времени этот пожар сжег более 200 000 акров земли. Более 4400 пожарных из штата и моей федеральной команды работают над тем, чтобы сдержать и подавить этот бушующий дикий пожар.