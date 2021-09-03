Над локалізацією пожежі "Калдор" працюють понад 4 400 рятувальників. До гасіння залучили і федеральну команду президента Джо Байдена.

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Я схвалив заяву про надзвичайну ситуацію в Каліфорнії через пожежу "Калдор",

– наголосив глава держави.

Що відомо про пожежу в Каліфорнії

14 липня в Каліфорнії спалахнула пожежа "Діксі". Вона охопила понад 110 тисяч гектарів. Тоді влада евакуювала 15 тисяч людей.

Нову пожежу зафіксували наприкінці серпня. Загрозливий дим добрався вже до Лос-Анджелеса.

Стихійні лиха накрили США

Погода у США останнім часом дуже небезпечна. 29 серпня країну накрив руйнівний ураган Іда. Через це Байден оголосив надзвичайну ситуацію в Луїзіані. Циклон спричинив потужні зливи та повені. Так, у Нью-Йорку стихія забрала життя 9 людей.

Вода вже затопила метро та перші поверхи будинків. Тисячі людей залишилися без електроенергії. Таку велику кількість опадів зафіксували у Нью-Йорку вперше в історії.

Повний текст публікації Джо Байдена у твітері:

Вчора ввечері я схвалив заяву про надзвичайну ситуацію у Каліфорнії у відповідь на пожежу Калдорі. Наразі ця пожежа спалила понад 200 000 гектарів. Понад 4400 пожежників зі штату та моєї федеральної команди працюють над стримуванням та придушенням цієї лютої пожежі.