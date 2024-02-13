Цена бездействия растет с каждым днем, – Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине
Источник:Белый дом
Джозеф Байден обратился к нижней палате Конгресса. Президент США объяснил, что произойдет, если Украина не получит помощь.
Президент США Джозеф Байден призвал Палату представителей немедленно принять законопроект о национальной безопасности. Он включает в себя пакет финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.
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Байден объяснил важность пакета
Американский лидер отметил, что двухпартийный документ имеет решающее значение для продвижения интересов национальной безопасности США. Законопроект позволит Вашингтону продолжать жизненно важную работу вместе с союзниками по всему миру. В частности отстаивать свободу Украины и поддерживать ее способность защищаться от агрессии со стороны России, а также обеспечивать Израиль всем необходимым для защиты от палестинских боевиков ХАМАС.
Мы не можем позволить себе больше ждать. Цена бездействия растет с каждым днем, особенно в Украине. Мы уже видим сообщения о том, что у украинских войск заканчиваются боеприпасы на передовой, поскольку российские войска продолжают атаковать, а Путин продолжает мечтать покорить украинский народ,
– заявил Байден.
По его словам, если США не будут противостоять тиранам, которые стремятся завоевать или разделить территории соседних стран, то последствия для национальной безопасности Америки будут значительными. Ведь союзники и противники примут это во внимание.
Что говорят эксперты об этом законопроекте
- Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок недавно в разговоре с 24 Каналом назвал очень высокими шансы на принятие этого документа. По его словам, в Конгрессе есть ряд республиканцев, готовых поддержать пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню.
- Политолог Владимир Фесенко не так давно заметил, что эгоистическая политика Дональда Трампа имеет серьезное влияние на законопроект. Поэтому Украина и другие союзники Вашингтона стали заложниками внутриполитической борьбы в США.