Стоит понимать, что все споры на самом деле возникли не из-за помощи Украине, а именно из-за миграционной политики. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, добавив, что здесь не обошлось без влияния Дональда Трампа.

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Украина стала заложницей политической ситуации

"Сейчас мы наблюдаем за началом внутриполитического кризиса в США, видим обострение агрессивной предвыборной борьбы. Дональд Трамп использует стратегию – никаких компромиссов с Байденом", – рассказал политолог.

На самом деле среди республиканцев больше сторонников помощи Украине, чем тех, кто выступает против. Например, руководители профильных комитетов нижней палаты Конгресса даже говорили о необходимости увеличить средства для нашей страны.

Однако, есть табу на компромиссы с Байденом и это разрушает договоренности по границе и соответственно разрушает большой законопроект, в котором предусмотрена помощь Украине, Израилю, Тайваню и даже финансирование операции США в Красном море,

– подчеркнул Фесенко.

Он добавил, что серьезное влияние имеет эгоистическая политика со стороны Трампа. Украина и другие партнеры США стали заложниками этой внутриполитической борьбы.

Помощь Украине хотят отделить от границы

Сегодня одна из идей, которую рассматривают, – отделение помощи Украине, Израилю и Тайваню от вопроса границы с Мексикой. По словам политолога, тема границы вообще должна рассматриваться отдельно, потому что для Трампа – это основа его предвыборной кампании.

Он сделал ставку – "чем хуже, тем лучше", то есть чем дольше будет кризис на границе, а это не предусматривает никаких документов, компромиссов, тем ему лучше. В таком случае надо вынести отдельно международную помощь США и проголосовать за нее,

– отметил Фесенко.

Здесь тоже есть свои нюансы, ведь среди республиканцев есть сторонники того, чтобы проголосовать отдельно только за помощь Израилю. Такая попытка уже была, но она провалилась.

Почему демократы против разграничения помощи и границы

Членов Демократической партии также беспокоят их интересы. Например, кризис на границе выгоден для Трампа, он критикует Байдена за провал миграционной политики и использует это в своих интересах.

Зато администрация Байдена не хочет идти на уступки и усиливать миграционную политику, потому что чиновники боятся, что так могут потерять часть голосов испаноязычных избирателей.

Администрация Байдена больше заботится о внешней политике, поэтому искренне поддерживает Украину, но вместе с тем они понимают, что будут ослаблены позиции Демократической партии в вопросе границы. Поэтому пакет помощи – их партийный интерес в противовес партийным интересам республиканцев,

– акцентировал политолог.

Демократов также не надо идеализировать. Стоит только вспомнить закон о Ленд-Лиз, который почему-то не продолжили. Можно предположить, что здесь также сработали межпартийные разногласия. Итак, во внешней политике вопрос Украины является приоритетом для демократов, но внутрипартийные, электоральные интересы для них важнее.

Справочно: Ленд-Лиз – политика, согласно которой США предоставляют союзникам безвозмездную военную помощь, в частности боеприпасы, технику, продовольствие, стратегическое сырье. За всю историю Соединенных Штатов такое решение принималось лишь дважды. Второй раз – 9 мая 2022 года его подписал Джо Байден для Украины, однако в октябре 2023-го закон утратил силу.

"Возможно, Байден и пойдет на компромисс, но главное, чтобы это не было слишком поздно. Важно не потерять время, потому что чем ближе к выборам, тем острее будет внутренняя электоральная борьба между демократами и республиканцами", – подытожил Владимир Фесенко.

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