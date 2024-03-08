Путин не остановится на Украине, но Украина может остановить Путина, - Байден обратился к Конгрессу

Кандидат в президенты США и действующий американский лидер обратился к Конгрессу. Его обращение касалось и Украины.

Джозеф Байден вспомнил, что в январе 1941 года Франклин Делано Рузвельт пришел выступать перед Конгрессом, потому что в Европе бушевала война и он должен был объяснить конкретно, что наступили необычные времена, потому что во всем мире было наступление на демократию. По его словам, он пришел в тот же зал обратиться к стране и сказать, что сейчас также наступил беспрецедентный момент.

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Украина может остановить Путина

Он отметил, что с тех времен, когда был Линкольн и гражданская война, не было таких ударов по демократии, свободе. Байден вспомнил о России.

Если кто-то считает, что Путин остановится в Украине, я считаю, что он не остановится. Но Украина... Украина может остановить Путина,

– сказал он.

В то же время это возможно, если США будут вместе с Украиной и предоставят ей оружие, которое надо, ведь это все, чего просит Украина.

Он отметил, что нашему государству не нужны солдаты, но помощь Украине блокируется "теми, кто хочет отойти от мирового лидерства".

Мой предшественник, бывший республиканский президент, говорит Путину: делай все, что ты к черту хочешь. Это сказал бывший президент. Он поддерживал российского лидера. Я думаю, что это ужасно и неприемлемо,

– заметил лидер США.

Он также не забыл, что Америка была страной-основателем НАТО. По его словам, этот союз сегодня сильный, как никогда и должен ответить на действия Путина. Байден попросил прислать ему двухпартийный закон о национальной безопасности.

По его словам, США не могут отойти и поставить Украину под риск, Европу, весь мир свободный, и позволять диктаторам творить зло. Президент США отметил, что говорил Путину, что никто не отступит, поэтому нужно объединиться и защищать демократию.

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