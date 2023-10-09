Байден одобрил передачу ATACMS Украине к визиту Зеленского в США, – New Yorker

9 октября 2023, 23:33
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Источник:

The New Yorker

Украина долго ожидала решения о передаче дальнобойных ракет ATACMS, однако дождалась. В то же время сообщают, что его приняли раньше, чем можно подумать.

Президент Джо Байден принял решение передать Украине ракеты ATACMS еще до визита Владимира Зеленского в США. Отметим, что до этого он долго возражал против передачи этого вооружения.

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Решение было принято еще в сентябре

В материале издания говорится, что Байден одобрил отправку ATACMS Украине в сентябре именно перед визитом президента Украины.

В то же время американские официальные лица провели два раунда официальных переговоров с Украиной по условиям передачи этих ракет.

Байден сопротивлялся этой идее больше года.

ATACMS таки передадут Украине

  • Это оружие не только дополнит арсенал дальнобойного оружия в ВСУ, но поможет уничтожать те цели, с которыми не всегда могут справиться другие ракеты.
  • Ракеты ATACMS имеют меньшую дальность, чем британские Storm Shadow или французские SCALP, однако это может компенсировать их мощность. К примеру, модификация Block IA способна поражать цели на расстоянии 290 километров. То есть ракета, в боевой части которой имеется 300 кассетных суббоеприпасов, может смело добраться до какого-нибудь крымского аэродрома и превратить его в непригодный для использования оккупантами.
  • Кроме того, в зависимости от полученных модификаций этими ракетами можно пробивать российскую оборону, ведь ATACMS умело уничтожают фортификационные сооружения.

Автор: Вікторія Кульженко