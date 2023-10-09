Байден одобрил передачу ATACMS Украине к визиту Зеленского в США, – New Yorker
9 октября 2023, 23:33Читати новину українською
Источник:The New Yorker
Украина долго ожидала решения о передаче дальнобойных ракет ATACMS, однако дождалась. В то же время сообщают, что его приняли раньше, чем можно подумать.
Президент Джо Байден принял решение передать Украине ракеты ATACMS еще до визита Владимира Зеленского в США. Отметим, что до этого он долго возражал против передачи этого вооружения.
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Решение было принято еще в сентябре
В материале издания говорится, что Байден одобрил отправку ATACMS Украине в сентябре именно перед визитом президента Украины.
В то же время американские официальные лица провели два раунда официальных переговоров с Украиной по условиям передачи этих ракет.
Байден сопротивлялся этой идее больше года.
ATACMS таки передадут Украине
- Это оружие не только дополнит арсенал дальнобойного оружия в ВСУ, но поможет уничтожать те цели, с которыми не всегда могут справиться другие ракеты.
- Ракеты ATACMS имеют меньшую дальность, чем британские Storm Shadow или французские SCALP, однако это может компенсировать их мощность. К примеру, модификация Block IA способна поражать цели на расстоянии 290 километров. То есть ракета, в боевой части которой имеется 300 кассетных суббоеприпасов, может смело добраться до какого-нибудь крымского аэродрома и превратить его в непригодный для использования оккупантами.
- Кроме того, в зависимости от полученных модификаций этими ракетами можно пробивать российскую оборону, ведь ATACMS умело уничтожают фортификационные сооружения.