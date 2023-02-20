"Имею честь": какой отзыв Байден оставил в Мариинском дворце
Источник:Джо Байден
Джо Байден в ходе визита в Украину 20 февраля встретился с Владимиром Зеленским в Мариинском дворце. Встретили президента США украинский лидер с супругой.
В Мариинском дворце президенты общались наедине. Владимир Зеленский заметил, что говорить планировали о ситуации на фронте и украинском народе, который переживает сегодня чрезвычайно тяжелые времена.
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Байден написал отзыв в книге гостей Мариинского дворца
Джо Байден опубликовал фото из книги гостей Мариинского дворца со своей записью.
Киев пленил частицу моего сердца. Я знал, что вернусь,
– написал Джо Байден в комментарии к фото из книги.
Президент США опубликовал слова, которые навсегда оставил в Киеве. Джо Байден отметил, что он имеет честь снова быть в Киеве, чтобы выразить солидарность и дружбу с свободолюбивым народом Украины.
"Господин президент, пожалуйста, примите мое глубокое уважение за ваше мужество и лидерство. Слава Украине!" – написал Байден.
Байден оставил отзыв в книге гостей Мариинского дворца / Скриншот 24 Канала
Также американский лидер отметил, что президент Зеленский и все украинцы каждый день напоминают миру, что такое смелость.
Они напоминают нам, что свобода неоценима. И за нее следует бороться. Столько, сколько потребуется,
– заявил Байден.
Следует заметить, что президент США неоднократно говорил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину в борьбе с Россией столько, сколько потребуется.
Визит Байдена в Киев
Президент США побывал в Киеве впервые за 15 лет. Джо Байден провел переговоры с Владимиром Зеленским, и почтил память погибших в войне с Россией украинцев. Стоит заметить, что тогда на территории всей Украины объявили воздушную тревогу, поэтому почтение происходило под звуки сирен.
Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что это первый в истории случай, когда президент США посетил столицу страны, которая находится в состоянии войны. Более того, если военные Штатов не контролируют критическую инфраструктуру. Все о визите Джо Байдена в Украину – читайте здесь.