"Имею честь": какой отзыв Байден оставил в Мариинском дворце

Джо Байден в ходе визита в Украину 20 февраля встретился с Владимиром Зеленским в Мариинском дворце. Встретили президента США украинский лидер с супругой.

В Мариинском дворце президенты общались наедине. Владимир Зеленский заметил, что говорить планировали о ситуации на фронте и украинском народе, который переживает сегодня чрезвычайно тяжелые времена.

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Байден написал отзыв в книге гостей Мариинского дворца

Джо Байден опубликовал фото из книги гостей Мариинского дворца со своей записью.

Киев пленил частицу моего сердца. Я знал, что вернусь,

– написал Джо Байден в комментарии к фото из книги.

Президент США опубликовал слова, которые навсегда оставил в Киеве. Джо Байден отметил, что он имеет честь снова быть в Киеве, чтобы выразить солидарность и дружбу с свободолюбивым народом Украины.

"Господин президент, пожалуйста, примите мое глубокое уважение за ваше мужество и лидерство. Слава Украине!" – написал Байден.



Байден оставил отзыв в книге гостей Мариинского дворца / Скриншот 24 Канала

Также американский лидер отметил, что президент Зеленский и все украинцы каждый день напоминают миру, что такое смелость.

Они напоминают нам, что свобода неоценима. И за нее следует бороться. Столько, сколько потребуется,

– заявил Байден.

Следует заметить, что президент США неоднократно говорил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину в борьбе с Россией столько, сколько потребуется.

Визит Байдена в Киев

Президент США побывал в Киеве впервые за 15 лет. Джо Байден провел переговоры с Владимиром Зеленским, и почтил память погибших в войне с Россией украинцев. Стоит заметить, что тогда на территории всей Украины объявили воздушную тревогу, поэтому почтение происходило под звуки сирен.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что это первый в истории случай, когда президент США посетил столицу страны, которая находится в состоянии войны. Более того, если военные Штатов не контролируют критическую инфраструктуру. Все о визите Джо Байдена в Украину – читайте здесь.