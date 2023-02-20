У Маріїнському палаці президенти спілкувались наодинці. Володимир Зеленський зауважив, що говорити планували про ситуацію на фронті та український народ, який переживає сьогодні надзвичайно важкі часи.

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Байден написав відгук в книзі гостей Маріїнського палацу

Джо Байден опублікував фото з книги гостей Маріїнського палацу зі своїм записом.

Київ полонив частинку мого серця. Я знав, що повернуся,

– написав Джо Байден в коментарі до фото з книги.

Президент США опублікував слова, які назавжди залишив у Києві. Джо Байден зазначив, що він має честь знову бути у Києві, щоб висловити солідарність і дружбу з волелюбним народом України.

"Пане президенте, будь ласка, прийміть мою глибоку повагу за вашу мужність і лідерство. Слава Україні!" – написав Байден.



Байден залишив відгук у книзі гостей Маріїнського палацу / Скриншот 24 Каналу

Також американський лідер зауважив, що президент Зеленський і всі українці щодня нагадують світу, що таке сміливість.

Вони нагадують нам, що свобода неоціненна. І за неї варто боротися. Стільки, скільки буде потрібно,

– заявив Байден.

Варто зауважити, що президент США неодноразово говорив, що Сполучені Штати будуть підтримувати Україну у боротьбі з Росією стільки, скільки буде потрібно.

Візит Байдена у Київ

Президент США побував у Києві вперше за 15 років. Джо Байден провів перемовини з Володимиром Зеленським та вшанував пам'ять загиблих у війні з Росією українців. Варто зауважити, що тоді на території всієї України оголосили повітряну тривогу, тож вшанування відбувалось під звуки сирен.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що це перший в історії випадок, коли президент США відвідав столицю країни, яка перебуває у стані війни. Ба більше, якщо військові Штатів не контролюють критичну інфраструктуру. Все про візит Джо Байдена в Україну – читайте тут.

Зверніть увагу! Джо Байден у Києві пообіцяв надати Україні допомогу на 2,5 мільярда доларів. Згодом США заявили про пакет військової допомоги на 460 мільйонів доларів. Туди увійдуть HIMARS, радари повітряного спостереження, Javelin, Bradley Infantry Fire Support Team, прилади нічного бачення, медичне приладдя, запасні частини та інше обладнання.