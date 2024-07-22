Впервые за полвека истории США: какое событие из прошлого напоминает отказ Байдена от выборов

За чуть более чем 100 дней до выборов Байден решил выйти из гонки. Это его решение напоминает отказ бывшего президента Линдона Джонсона от участия в выборах.

В воскресенье, 21 июля, нынешний глава Белого дома Джо Байден заявил, что не будет баллотироваться на второй срок. Около 50 десятилетий назад похожее решение принял Линдон Джонсон, что отмечают международные аналитики.

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Исторические аналогии: выход Байдена из президентской гонки

Как и Байден, Линдон Джонсон был членом Демократической партии. Руководил Соединенными Штатами как 36-й президент в период с ноября 1963 по январь 1969 года. Правда, объявил он об отказе от участия в перевыборах значительно раньше, чем это сделал Джо Байден.

Это впервые за десятилетие, когда президент США выбыл из перевыборов... Решение Байдена произошло на несколько месяцев позже, чем объявление Джонсона,

– пишут журналисты CNN.

Очевидно, решил отказаться от выборов Байден под давлением критиков, которые со скептицизмом относились к его способности эффективно провести предвыборную кампанию против бывшего президента Дональда Трампа.

Также существовала дискуссия относительно того, сможет ли 81-летний нынешний президент США руководить страной еще четыре года. Сейчас акцент сместился на то, сможет ли Байден досидеть в кресле главы Белого дома до конца своего срока. Политические очки на контраргументах в этой теме активно зарабатывают республиканцы.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил , что Байден должен подать в отставку как действующий президент. Как ни странно, он является членом Республиканской партии.

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Возможной преемницей Байдена может стать нынешняя вице-президент США Камала Харрис. Глава Белого дома поддержал ее кандидатуру на пост президента от Демократической партии, когда заявил о своем самоустранении от предвыборной кампании.

На решение Байдена уже отреагировал украинский президент Владимир Зеленский. Глава нашего государства поблагодарил американского политика за поддержку, подчеркнув, что военная помощь со стороны США при президентстве Байдена была и есть критически важной для Украины.