Байден подписал законопроект о долгожданной помощи Украине

Президент США Джозеф Байден подписал законопроект о помощи Украине и другим партнерам. Известно, что США уже готовят для нашей страны пакет военной помощи на 1 миллиард долларов.

Во время своего выступления в Белом доме Джо Байден заявил, что подписал законопроект о помощи Украине. Об этом пишет 24 Канал.

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Байден подписал долгожданный законопроект

В среду 24 апреля Байден подписал законопроект о пакете помощи партнерам, который поздно вечером во вторник принял Сенат.

Этот пакет общей стоимостью 95 миллиардов долларов включает почти 61 миллиард долларов на помощь Украине, 26 миллиардов долларов для Израиля и 8 миллиардов долларов для Индо-Тихоокеанского региона.

В пакет также входит законопроект, который в конечном итоге может привести к запрету TikTok в США.

Подписание пакета помощи стало кульминацией месяцев напряженных переговоров и дебатов.

США обещали быстро оказать помощь после подписания законопроекта