Байден превентивно помиловал членов своей семьи

20 января 2025 года на пост президента Соединенных Штатов официально вступил Дональд Трамп. Джо Байден перед тем, как покинуть пост главы государства, объявил о помиловании членов своей семьи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома.

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Что известно о помиловании семьи Байдена

В заявлении Джо Байден отметил, что его семья "подвергается постоянным нападкам и угрозам", назвав это желанием навредить исключительно ему.

К сожалению, у меня нет оснований считать, что эти нападки прекратятся,

– добавил он.

Поэтому Байден применил свои конституционные полномочия, чтобы помиловать своего брата Джеймса Б. Байдена и его жену Сару Джонс Байден. Кроме этого, уже экс-президент США помиловал свою сестру Валери Байден Оуэнс, ее мужа Джона Т. Оуэнса, а также своего младшего брата Фрэнсиса Байдена.

"Помилование не должно быть воспринято как признание того, что они совершили какое-либо правонарушение, и не должно быть воспринято как признание вины за любое преступление", – подчеркнул Байден.

К слову, ранее Байден превентивно помиловал ряд американский чиновников, которым грозит преследование Трампа. Речь идет о бывшем председателе Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, который назвал Трампа "фашистом", бывшего директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, а также членов Конгресса, которые работали в комитете по расследованию штурма Капитолия.