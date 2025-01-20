УКР РУС
20 января 2025, 21:15
2

Байден превентивно помиловал членов своей семьи

Дмитрий Усик

20 января 2025 года на пост президента Соединенных Штатов официально вступил Дональд Трамп. Джо Байден перед тем, как покинуть пост главы государства, объявил о помиловании членов своей семьи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома.

Смотрите также Кто займет ключевые должности в кабинете Трампа, что говорили об Украине и кого следует остерегаться

Что известно о помиловании семьи Байдена

В заявлении Джо Байден отметил, что его семья "подвергается постоянным нападкам и угрозам", назвав это желанием навредить исключительно ему.

К сожалению, у меня нет оснований считать, что эти нападки прекратятся,
– добавил он.

Поэтому Байден применил свои конституционные полномочия, чтобы помиловать своего брата Джеймса Б. Байдена и его жену Сару Джонс Байден. Кроме этого, уже экс-президент США помиловал свою сестру Валери Байден Оуэнс, ее мужа Джона Т. Оуэнса, а также своего младшего брата Фрэнсиса Байдена.

"Помилование не должно быть воспринято как признание того, что они совершили какое-либо правонарушение, и не должно быть воспринято как признание вины за любое преступление", – подчеркнул Байден.

К слову, ранее Байден превентивно помиловал ряд американский чиновников, которым грозит преследование Трампа. Речь идет о бывшем председателе Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, который назвал Трампа "фашистом", бывшего директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, а также членов Конгресса, которые работали в комитете по расследованию штурма Капитолия.