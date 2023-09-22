Байден пообещал Зеленскому небольшое количество ракет ATACMS, – NBC News

Джо Байден принял решение предоставить Украине ракеты ATACMS. Об этом он уже сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

США поддерживают Украину в ее борьбе за свободу. Вчера, 21 сентября, Владимир Зеленский встретился с Джо Байденом в Белом доме.

Обратите внимание Украина и США будут работать вместе для производства оружия и оборонных систем, – Зеленский

Украине нужны ракеты ATACMS, которых панически боятся оккупанты. Разговоры об их предоставлении продолжаются уже давно. В то же время США отказывались предоставить ATACMS. Теперь же в Штатах было принято положительное для Украины решение. Байден пообещал предоставить Украине небольшое количество ракет.

В то же время, когда это произойдет, или когда хотя бы прозвучит официальное объявление, пока неизвестно.

Что Зеленский говорил о ATACMS

Украинский лидер во время общения с журналистами утром 22 сентября сделал оптимистическое заявление об усилении дальнобойных возможностей Украины.

Мы над этим вопросом очень долго и мощно работаем. И будет так же, как с F-16. Мы понимаем, как будет. И настанет момент – мы все это увидим,

– подчеркнул президент.

Ранее о том, что администрация Байдена близка к предоставлению Украине ATACMS, сообщали в Washington Post.