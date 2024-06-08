Не решение Шольца, – политолог об отказе предоставить Украине Taurus

Во время выступления в Бундестаге немецкий канцлер Олаф Шольц разрешил Украине бить своим оружием по России. Также он не отрицал категорически возможность передачи дальнобойных ракет Taurus.

Впрочем, долгожданного положительного решения относительно ракет от Германии пока нет, но на этот раз виноват не Шольц. Об этом 24 Каналу сказал политолог Николай Давидюк.

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О чем Байден попросил Шольца

Западные СМИ назвали формулу коммуникации союзников, в частности США, с Украиной – "нет, нет, нет, возможно, да". Сейчас по ударам по российской территории Германия дошла до позывного решения, а по Taurus уже стоим в точке "возможно". То есть три "нет" Украина уже получила. Политолог предположил, что в следующем месяце, вероятно, по Taurus должно быть положительное решение.

Насколько я знаю, мой инсайт, то Джо Байден просил Шольца не давать нам ракеты. То есть это даже не решение Шольца. Я говорил с немецкими политиками, когда они были в Киеве, то они сказали, что электорально Шольцу это сложно сделать, но возможно. А потом от других друзей не из континентальной Европы узнал, что это решение Байдена,

– сказал Давидюк.

По его словам, эта формула коммуникации отражение нашего поведения. Например, по коррупции, которую мы обещаем побороть, но пока безрезультатно. Запад также играет с нами в эту игру.

Политолог также предположил, в чем логика просьбы Байдена не передавать Taurus, если Соединенные Штаты передают Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

"Вероятно, Байден боится эскалации на территории Европы и понимает, что Германия наименее готова к атаке, поэтому он пытается вести политику безопасности. У президента США страх. Холодная война из него не получается", – добавил Давидюк.

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