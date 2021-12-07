Байден после переговоров с Путиным обсудит итоги с европейскими союзниками – СМИ

Президент США Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин проводят переговоры 7 декабря. После этого глава Белого дома обсудит результаты разговора с партнерами из ЕС.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее появилась информация, что разговор с лидерами Италии, Франции, Великобритании и Германии уже состоялся.

По теме Стартовали переговоры Байдена с Путиным

Лидеры стран ЕС ранее выразили обеспокоенность по поводу ситуации

Вероятно, что после видеозвонка Путину будет еще один разговор Байдена с лидерами стран ЕС.

В понедельник, 6 декабря, во время разговора с главой Белого дома главы стран ЕС заверили в своей обеспокоенности "по поводу наращивания российской армии на границах Украины и все более жесткой риторике России".

Лидеры подчеркнули свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины,

– говорилось в обнародованном заявлении Белого дома.

Президент Франции Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Ангела Меркель итальянский премьер Марио Драги и глава правительства Британии Борис Джонсон согласились, что единственным выход для разрешения конфликта на Донбассе – дипломатический.

Больше об этом здесь Лидеры Европы и США сделали совместное заявление из-за агрессии России против Украины

Зеленский поговорил с Блинкеном

Утром перед разговором Байдена и Путина президент Зеленский провел переговоры с главой Госдепа Энтони Блинкеном. Политики утвердили, что Вашингтон и Киев будут действовать согласованно.

Что известно о переговорах Путина и Байдена

Президенты США и России вышли на переговоры с помощью видеосвязи вечером 7 декабря.

Ранее пресс-службы глав государств сообщали, что они обсудят целый ряд вопросов.

Одна из главных тем – обострение у границы Украины.

Смотрите о том, как Запад готов к войне с Россией – в "Теории заговора":

