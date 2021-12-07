Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на свої джерела. Раніше з'явилась інформація, що розмова з лідерами Італії, Франції, Великої Британії та Німеччини вже відбулась.

До теми Стартували перемовини Байдена з Путіним

Лідери країн ЄС раніше висловили стурбованість щодо ситуації

Отож, ймовірно, що після відеодзвінка Путіну буде ще одна розмова Байдена з лідерами країн ЄС.

У понеділок, 6 грудня, під час розмови з очільником Білого дому глави країн ЄС запевнили у своїй стурбованості "з приводу нарощування російської армії на кордонах України та дедалі жорсткішої риторики Росії".

Лідери підкреслили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України,

– мовилось в оприлюдненій заяві Білого дому.

Президент Франції Еммануель Макрон, німецька канцлерка Ангела Меркель італійський прем'єр Маріо Драгі та глава уряду Британії Борис Джонсон погодились, що єдиним виходом для вирішення конфлікту на Донбасі є дипломатичний.

Більше про це тут Лідери Європи та США зробили спільну заяву через агресію Росії проти України

Новина доповнюється…