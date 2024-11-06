"Байден оказался слабым президентом": чего ждать Украине до конца его срока

В Соединенных Штатах Америки состоялись выборы президента. Джо Байден еще некоторое время будет председательствовать в администрации Белого дома, пока не передаст полномочия новому главе США. В этот период он будет иметь шанс осуществлять решительные действия по помощи Украине, однако неизвестно, решится ли на это.

Американский политолог Джейсон Джей Смарт рассказал 24 Каналу, что пока никто не знает, или Байден просто будет сидеть в Белом доме до инаугурации, или будет принимать важные решения. После выборов он имеет шанс очень помочь Украине, ведь на его решение уже не может давить общественное мнение.

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Байден и помощь Украине

Джейсон Джей Смарт выразил надежду, что Джо Байден использует свои последние месяцы у власти с пользой для Украины. Он имеет все полномочия, чтобы выделить больше военной помощи и предоставить разрешение на применение дальнобойного оружия вглубь России.

Это будет его последний шанс показать миру, что он настоящий лидер. Если этого не произойдет, то мы будем помнить Байдена, как человека, который постоянно волновался из-за эскалации, но не думал о победе. Он оказался слабым президентом,

– сказал политолог.

Он добавил, что единственным позитивом является то, что Байден скоро завершит свой президентский срок. Пока неизвестно, какой будет политика у Дональда Трампа, однако, по словам Смарта, хорошо, что будет кто-то новый.

Интересно! Юрий Романенко, глава организации "Украина в НАТО", считает, что, после выборов в США, Джо Байден может предоставить Украине разрешение на удары западными ракетами по России. Или же этот вопрос остаться на обсуждении между США и украинскими союзниками для давления на Россию.

К слову, согласно предварительным подсчетам, Трамп набрал 279 голосов, что обеспечивает ему победу на выборах, хотя подсчет еще продолжается. Некоторые американские СМИ, в частности The Hill и Fox News, уже назвали его 47-м президентом США, отмечая, что он стал первым за более 120 лет лидером, который вернулся в Белый дом после поражения.