Байден пригрозил России санкциями в случае вторжения в Украину
8 декабря 2021 , 19:13Читати новину українською
Источник:Bloomberg
Джо Байден во время разговора с Владимиром Путиным 7 декабря предупредил Россию о санкциях в случае вторжения в Украину. По словам президента США, страна-агрессор с такими ограничениями "еще не сталкивалась".
Об этом американский лидер сообщил, общаясь с представителями СМИ и журналистами 8 декабря.
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Четко разъяснил Путину: если Россия вторгнется в Украину, будут экономические последствия, с которыми тот никогда не сталкивался,
– сказал Джо Байден.
"Страну-агрессора ждут серьезные последствия в случае вторжения в Украину", – добавил президент США.
Итоги разговора Байдена и Путина
- Разговор длился больше 2 часов 7 декабря и проходил с глазу на глаз в видеорежиме.
- Джо Байден заявил, что будет решительно реагировать на эскалацию конфликта с Украиной. Он сказал: "США и союзники отреагируют сильными экономическими и другими мерами".
- Американский президент также отверг требование Путина о том, что Киев не должен вступить в НАТО. Президент США подчеркнул, что такой вопрос будет решать только Альянс.