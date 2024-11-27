Байден призвал Конгресс выделить дополнительные 24 миллиарда долларов Украине – Politico

США поддерживают Украину с первых дней полномасштабного вторжения. Президент Джо Байден призывает выделить Украине значительные средства для военной помощи Украине.

Президент США Джо Байден призвал Конгресс выделить дополнительные 24 миллиарда долларов на военную поддержку Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Часть республиканцев не согласна

Издание пишет, что административно-бюджетное управление Белого дома предложило включить эту финансовую помощь в пакет решений. Это нужно, чтобы избежать остановки финансирования следующей президентской администрацией.

Предусмотрено, что из этой суммы 8 миллиардов будет для финансирования контрактов компаний США на поставку вооружения Украине. Еще 16 миллиардов должны пойти на пополнение запасов американского военного арсенала.

Однако часть республиканцев уже выразила несогласие с этим шагом. Они раскритиковали этот запрос.

Сенатор Майк Ли из штата Юта написал, что Джо Байден только что отдал 4,7 миллиарда долларов налогоплательщиков, в одностороннем порядке "простив" кредиты Украине. Сенатор считает, что Конгресс не должен дарить ему бесплатный подарок для дальнейшего "саботажа мирных переговоров президента Трампа на выходе за дверь".