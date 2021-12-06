Байден проведет переговоры с Зеленским перед разговором с Путиным
Источник:Independent.
Президент США Джо Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома. По его словам, Байден поговорит не только с Зеленским, но и другими лидерами ключевых европейских союзников.
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Эти переговоры необходимы, чтобы скоординировать свое послание и обсудить его с Путиным. Как отметил представитель Белого дома, Байден намерен поговорить Путиным с "единством и сильной трансатлантической солидарностью по поводу дальнейших действий".
Другой вариант развития событий
Журналистка CNN Наташа Бертран в твиттере написала, что президент США проведет переговоры с украинским коллегой не до, а после разговора с Владимиром Путиным.
Блинкен (госсекретарь США Энтони Блинкен – 24 канал) будет разговаривать с президентом Украины Зеленским накануне звонка (Байдена Путину – 24 канал). А Байден поговорит с Зеленским через несколько дней после звонка,
– объяснила она.
Байден не обойдет вниманием тему Украины
Чиновник заявил, что президент США планирует в разговоре с Путиным выразить "глубокую обеспокоенность" наращиванием Россией военной мощи вдоль границы с Украиной, а также "другие критические вопросы" такие, как:
- стратегическая стабильность,
- киберпространство,
- ядерная программа Ирана.
Президент проведет переговоры так же, как он это делал в прошлых дискуссиях с Путиным, в профессиональной, откровенной, прямой манере, где он ясно даст понять, что Соединенные Штаты готовы сделать как в отношении сдерживания, так и в отношении дипломатии.
– сказал чиновник.
Что известно о переговорах Байдена и Путина
Разговор лидеров США и России запланирован на 7 декабря. Переговоры пройдут в формате видеосвязи по защищенной линии. Сначала покажут несколько начальных кадров по встрече. Сразу после этого общение будет продолжено в закрытом формате.
Ориентировочно переговоры стартуют в шесть вечера по московскому времени. В Кремле полагают, что будет продолжаться разговор довольно долго. Никакого совместного заявления после переговоров не предполагается. Пресс-служба лишь пообещала дать уведомление о результатах.
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Ранее помощник российского лидера по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что Путин и Байден могут поднять вопрос о неуступлении Украины в НАТО. По его словам, Москве срочно необходимы гарантии по поводу не расширения альянса на восток.