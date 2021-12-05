Байден и Путин поговорят об Украине – Белый дом подтвердил

Президент США Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин пообщаются в формате видеосвязи 7 декабря. Об этом стало известно днем 4 числа.

Несколько позже Белый дом подтвердил и темы разговора глав государств. И как звучало в прогнозах СМИ и специалистов, ситуация вокруг Украины там тоже фигурирует.

В этот же день Согласовали дату: Путин и Байден созвонятся 7 декабря

Белый дом подтвердил, что 7 декабря Байден будет говорить с Путиным об Украине

Представитель Белого дома Джен Псаки опубликовала на официальном сайте учреждения заявление, в котором говорится о содержании будущих переговоров президента России Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.

Разговор их, напомним, запланирован на 7 декабря и состоится в формате видеоконференции.

Как заявила Псаки, лидеры стран обсудят ряд тем в рамках отношений США и России, среди которых:

Стратегическая стабильность.

Кибербезопасность.

Региональные вопросы.

В крайнем пункте, очевидно, речь идет прежде всего об Украине, о чем свидетельствуют следующие слова представителя Белого дома:

Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

О других странах в заявлении Псаки не говорится, что четко показывает особенною заинтересованность американских властей в обсуждении с Владимиром Путиным вопроса именно Украины.

Уместно напомнить:

А что происходило в Женеве во время переговоров Байдена и Путина в июне 2021 – смотрите видео: