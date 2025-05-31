Чувствую себя хорошо, – Байден рассказал о лечении рака простаты
- Джо Байден сообщил, что он чувствует себя хорошо и настроен положительно относительно лечения рака простаты.
- Он проходит курс лечения, принимая таблетки, и его органы не поражены, а состояние костей стабильное.
Бывший президент Соединенных Штатов Джозеф Байден рассказал о лечении рака простаты. По его словам, он чувствует себя хорошо и настроен позитивно.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Байдена во время публичного мероприятия в штате Делавэр, трансляцию которого осуществлял телеканал C-SPAN.
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Как Байден лечит рак
Экс-президент США подчеркнул, что он сам и его окружение настроены оптимистично относительно результатов лечения. По словам Байдена, его органы не поражены и состояние костей остается стабильным.
Дело в приеме одной таблетки в течение следующих шести недель. Затем другой. Органы не поражены, а мои кости сильные,
– объяснил он.
Рак простаты с метастазами в кости обнаружили у бывшего президента США 18 мая. По словам его представителя, рак, похоже, чувствителен к гормонам, что позволяет проводить эффективное лечение.
В своем первом комментарии после диагноза он поблагодарил всех за поддержку и заявил, что держится и имеет силы. "Рак касается каждого из нас. Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что становимся сильнее именно в самые тяжелые моменты жизни. Спасибо вам за вашу любовь и поддержку – они дают нам силы", – написал Джо Байден.