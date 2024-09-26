Байден разрешил предоставить Украине крылатые авиабомбы большой дальности JSOW, – Белый дом

США выделили новый пакет военной помощи для Украины, куда вошли авиабомбы большой дальности Joint Standoff Weapon (JSOW). Передачу бомб одобрил президент Джо Байден.

Общая сумма новой помощи от США 7,9 миллиардов долларов. Об этом говорится на сайте Белого дома.

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"Чтобы усилить возможности Украины для нанесения дальнего удара, я решил предоставить Украине боеприпасы большой дальности Joint Standoff Weapon (JSOW)", – заявил президент США.

Заметьте. Президент США Джо Байден также поручил Министерству обороны выделить все средства, оставшиеся в рамках Инициативы безопасности помощи Украине, до конца его срока пребывания в должности.

Поэтому, Министерство обороны выделит остальные средства Инициативы помощи Украине по безопасности до конца этого года.

Байден отметил, что с целью дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины он поручил Министерству обороны также переоборудовать и предоставить Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и обеспечить Украину дополнительными ракетами Patriot.

Также расширят программы по подготовке украинских пилотов для полетов на F-16.

Реакция Зеленского

Также о новом пакете помощи сообщил и президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил американского лидера.

"Благодарен президенту США Джозефу Байдену, Конгрессу США и его обеим партиям, республиканцам и демократам, а также всему американскому народу за сегодняшнее объявление о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму 7,9 миллиардов долларов США и введение санкций против России", – написал Зеленский.